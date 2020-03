Macron promet de lutter contre le «séparatisme islamiste» avec de nouvelles réformes

Le président français Emmanuel Macron a déclaré que son gouvernement lutterait contre le «séparatisme islamiste» avec des réformes comprenant la fin de la résidence des imams étrangers.

Le leader français a fait ses propositions lors d’un discours dans la ville de Mulhouse cette semaine en disant qu’il voulait voir la fin des «imams détachés» envoyés par d’autres pays comme l’Algérie, la Turquie et ailleurs dans les mosquées françaises.

Macron a déclaré qu’il avait encouragé un plus grand nombre d’imams à se former en France pour remplacer les imams étrangers, dont il y a environ 300 qui opèrent dans le pays.

Au total, la France compte environ 1 800 imams et un nombre beaucoup plus élevé de volontaires travaillant dans les 2 500 lieux de culte musulmans estimés à travers le pays, rapporte France24.

Macron a également parlé des valeurs républicaines laïques en disant: «Dans la République, nous ne pouvons pas accepter que quelqu’un refuse de serrer la main d’une femme parce qu’elle est une femme; en République, nous ne pouvons accepter que quelqu’un refuse d’être traité ou éduqué par une femme; en République, on ne peut accepter l’abandon scolaire; dans la République, on ne peut pas exiger des certificats de virginité pour se marier. »

“Dans la République, il ne faut jamais accepter que les lois de la religion puissent être supérieures aux lois de la République, c’est aussi simple”, a-t-il ajouté.

“L’islam politique n’a pas sa place”, a déclaré Macron et a ajouté: “Le séparatisme islamiste est incompatible avec la liberté et l’égalité, incompatible avec l’indivisibilité de la République et l’unité nécessaire de la nation”.

Le discours intervient à l’approche des élections municipales nationales prévues le mois prochain. Certains ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que des partis islamistes tels que l’Union des démocrates musulmans français (UDFM) prennent pied dans certains domaines.

Un rapport récemment divulgué de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) a affirmé qu’il y avait jusqu’à 150 régions du pays largement sous le contrôle des islamistes radicaux.

Le discours intervient un peu moins d’un an après que Macron a déclaré que «l’acte II» de sa présidence de cinq ans, il s’attaquerait au problème de l’islam politique.

Suivez Chris Tomlinson sur Twitter à @TomlinsonCJ ou par courriel à ctomlinson (at) breitbart.com