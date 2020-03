Macron répond aux critiques de sa gestion de crise sanitaire

Interrogé par la presse italienne, le président Macron a rejeté le fait que son gouvernement ait retardé la prise de mesures de quarantaine en France, bien que la situation se soit déjà détériorée en Italie, et a déclaré que dès le début, il avait abordé la crise des coronavirus avec humilité. , sérieux et lucidité.

Des journalistes de trois médias italiens (la Repubblica, Corriere della Sera et La Stampa) évoquent dans l’interview publiée ce samedi une sortie au théâtre du président français et de son épouse Brigitte Macron, 66 ans, onze jours avant les mesures de quarantaine , le 6 mars.

N’est-ce pas assister à un événement culturel à cette époque un signe de légèreté de votre part alors que la situation en Italie s’était déjà dégradée?

“Du tout, nous n’avons pas ignoré les signes (de la gravité de la situation) depuis le début de la crise en Chine. J’ai abordé cette crise avec sérieux et sérieux, en respectant ce que sont nos sociétés, c’est-à-dire des sociétés démocratiques et ouvertes, où l’information est transparente et où les restrictions des libertés doivent être équilibrées et expliquées. ”

“Dans la mesure où l’Italie nous a précédés dans cette crise, en France nous avons pris les mesures les plus sévères dans les meilleurs délais, par rapport au nombre comparable de cas”, a ajouté le président.

Macron a également précisé les trois principes qu’il a suivis à chaque étape: fonder ses décisions sur l’avis des scientifiques, s’adapter à l’évolution de la crise et prendre des mesures proportionnées.

Ces derniers jours, les demandes pour le délit de “non assistance à personne en danger” contre des membres du gouvernement français se sont multipliées. L’opposition, pour sa part, critique de plus en plus la gestion de la crise par le gouvernement.

Les plaintes vont de l’absence de masques et de l’incapacité à lancer des tests systématiques à grande échelle, comme recommandé par l’OMS, à des mesures insuffisantes pour lutter contre le nouveau coronavirus.

Il existe également des associations de défense des droits de l’homme qui dénoncent les violations des libertés individuelles.

Dans un sondage publié mercredi dernier, 55% des personnes interrogées jugent que le gouvernement n’a pas pris conscience de la gravité de la situation, 69% considèrent que ce n’est pas clair et 79% ne savent pas où cela va. L’enquête a été réalisée les 24 et 25 mars par Odoxa et Dentsu Consultion pour France Info et Le Figaro.

Lors de cette même consultation, mais tenue le 12 mars, près des deux tiers des Français pensaient au contraire que le gouvernement réagissait bien, voire trop, à l’épidémie.

