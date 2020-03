Macron révèle que son cabinet et la moitié sont des femmes

(CNN) – Le nouveau président français, Emmanuel Macron, a dévoilé mercredi son cabinet, les femmes occupant la moitié des 22 postes promis.

Gérard Collomb deviendra ministre de l’Intérieur, l’ancien candidat à la présidence François Bayrou détiendra le portefeuille de la Justice, et Jean-Yves Le Drian, qui était ministre de la Défense au gouvernement de l’ancien président François Hollande, assumera les Affaires étrangères et l’Europe.

Sylvie Goulard sera ministre de la Défense, Muriel Pénicaud deviendra ministre du Travail et Agnès Buzyn ministre de la Santé. Annick Girardin, qui était ministre des Services publics avec Hollande, est maintenant ministre des Territoires d’outre-mer.

Bruno Le Maire, qui a travaillé au gouvernement de l’ancien président de centre-droit Nicolas Sarkozy, a été nommé ministre de l’économie de Macron.

Hollande a également atteint la parité entre les sexes dans son cabinet de 2012, mais les analystes ont noté que la plupart des charges lourdes incombaient aux hommes.

Selon BFMTV, un réseau affilié à CNN, Collomb, 69 ans, est un socialiste populaire qui a été sénateur, maire de Lyon et l’un des premiers partisans de Macron. Malgré une longue carrière politique, ce sera sa première fonction ministérielle.

Son nouveau rôle le met à la tête de la police française et, à ce titre, de toute enquête liée au terrorisme dans le pays. Bayrou, également dans une position importante, a rejoint Macron en février, contribuant à sa victoire en faisant participer son parti centriste Modem.

Macron a appelé lundi le politicien de centre-droit Edouard Philippe, des républicains, à être son premier ministre. Le Front national d’extrême droite a critiqué les élections pour le cabinet de Macron, affirmant qu’il avait choisi “des personnalités qui ont déjà largement démontré leur totale incompétence”. “Le grand nombre de ministres des rangs des républicains, en plus du Premier ministre lui-même, confirme également qu’ils ne pourront pas prétendre qu’ils sont une force opposée au pouvoir”, ont-ils ajouté.

Des élections législatives imminentes

S’exprimant lors de son inauguration dimanche dernier, Macron a promis de restaurer la confiance dans une nation qui a été “brisée” par une série d’attaques terroristes et une économie atone.

Il a dit qu’il espérait restaurer les valeurs françaises et a applaudi les électeurs pour avoir résisté à la vague de populisme en le choisissant plutôt que la candidate d’extrême droite Marine Le Pen.

Maintenant, il cherchera les élections législatives de juin. Son parti centriste La République en Marche!, Qui n’a jamais eu un seul siège au Parlement, aura besoin d’une forte présence sur place pour faire avancer l’agenda législatif de Macron.

Le parti se bat pour que 577 candidats parient sur chaque siège du pays avant le vote, qui aura lieu les 11 et 18 juin.

Il a nommé la semaine dernière 428 candidats, dont la moitié de femmes et plus de la moitié de l’extérieur de l’establishment politique, remplissant ainsi une promesse partisane faite en janvier. Parmi les politiciens établis, le parti a attiré des candidats de gauche et de droite, provoquant la panique parmi les partis traditionnels confrontés à des défections massives.

À la recherche d’un plus grand attrait

La sélection par Macron d’un Premier ministre dans les rangs d’un parti de centre-droit en dehors de son propre mouvement a été considérée comme une tentative d’élargir son appel aux électeurs de droite avant le vote du mois prochain.

Macron a remporté l’élection du 7 mai avec 66% des voix, mais son mandat n’est peut-être pas aussi fort que ces chiffres le suggèrent. Beaucoup en France ont clairement indiqué qu’ils votaient contre Le Pen.

A 39 ans, Macron devient le plus jeune président de l’histoire de France et le plus jeune leader depuis Napoléon. Il a hérité d’une liste de choses à faire extraordinaire et fait face à des échéances difficiles.

