Macron se prépare à effondrer les réformes après quinze jours de manifestations

PARIS (AP) – Le président français Emmanuel Macron est prêt à modifier ses plans de réforme des retraites impopulaires, a déclaré mercredi un responsable, un jour après que des centaines de milliers de manifestants soient descendus dans les rues du pays.

Le Premier ministre Edouard Philippe devait tenir mercredi des négociations distinctes et clés avec les syndicats et les organisations d’employeurs sur d’éventuelles modifications du paquet de réformes.

“Le président (…) n’abandonnera pas le projet”, a déclaré un assistant de Macron, ajoutant que s’il ne changerait pas la nature de la réforme, il est “disposé à l’améliorer”.

Le responsable s’exprimait de manière anonyme conformément aux pratiques coutumières de la présidence.

Le gouvernement n’a pas exclu d’éventuelles modifications de son plan visant à retarder de deux ans, de 62 à 64 ans, l’âge de la retraite à pleine pension – qui est la principale cause de mécontentement.

La porte-parole du gouvernement, Sibeth NDiaye, a déclaré que l’âge de la retraite était une «proposition» du gouvernement si un accord avec les syndicats s’avérait impossible. Elle a pourtant insisté sur le fait que tout changement devait préserver le financement du nouveau système.

Les réformes prévues visent à unifier les 42 différents régimes de retraite français en un seul, ce qui supprimerait les dispositions spéciales permettant à certains travailleurs de prendre leur retraite dès la cinquantaine. Ils garderaient également le système financièrement viable.

“Nous devons trouver un compromis”, a déclaré l’assistant de Macron.

Le gouvernement souhaite une “pause” dans les grèves des transports pendant les vacances de Noël, mais s’attend à de nouvelles manifestations de rue au début de l’année prochaine “parce que c’est le cours normal des choses”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement prévoit de présenter officiellement le projet de loi sur les pensions en janvier. Le texte devra ensuite être approuvé par le Parlement, où le parti Macron a la majorité.

Macron lui-même ne prévoit pas de s’impliquer dans les négociations ni de faire aucune annonce dans les prochains jours.

Mercredi, il a nommé un ministre adjoint des retraites, Laurent Pietraszewski, un législateur de 53 ans ayant une expertise sur la question.

La nomination intervient après que le haut responsable politique qui avait développé le nouveau système de retraite, Jean-Paul Delevoye, a démissionné lundi en raison de conflits d’intérêts potentiels, portant un coup majeur au gouvernement.

Les syndicats de la gauche ont fermement rejeté le projet de Macron et ont appelé à persévérer dans les grèves pendant les vacances.

Mais le gouvernement espérait depuis longtemps que le plus grand syndicat français, le centre-gauche, le réformiste CFDT, soutiendrait le projet.

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a déclaré qu’il était en faveur d’un nouveau système «universel et équitable», mais que retarder l’âge de la retraite était une «ligne rouge». Son syndicat a rejoint le mouvement de protestation la semaine dernière après que le gouvernement ait détaillé les mesures prévues.

De récents sondages montrent que la majorité des Français soutiennent les grèves et les protestations contre le nouveau système, qui, selon eux, les feront travailler plus longtemps en échange de pensions plus faibles.

