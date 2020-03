Macron testera sa “ bromance ” avec Trump lors de sa visite aux États-Unis

(CNN) – C’est en juillet dernier que Donald Trump, président des États-Unis, a révélé ses sentiments profonds envers Emmanuel Macron, son homologue français.

Pour Trump, ce n’était pas le dîner romantique au prestigieux restaurant Le Jules Verne à l’intérieur de la Tour Eiffel, ni la performance impressionnante de «Get Lucky» de Daft Punk par un groupe de musique, mais cette remarquable poignée de main de 29 secondes.

Peut-être que ce qui semblait au départ être deux hommes essayant d’affirmer leurs propres pouvoirs alpha masculins, la poignée de main était en fait un signe de respect et d’admiration.

“C’est un gars formidable. Intelligent. Fort. Il aime me tenir la main », a déclaré Trump au New York Times après sa visite à Paris. “C’est une très bonne personne”, a poursuivi Trump. “Et un gars dur, mais regardez, il doit l’être. Je pense qu’il sera un excellent président de la France “, a-t-il poursuivi.

Trump a en outre approuvé ses remarques en janvier, lorsqu’il a fait l’honneur à Emmanuel Macron d’être le premier dirigeant étranger invité à une visite d’État par le gouvernement Donald Trump.

La visite de trois jours, qui commence ce lundi, intervient à un moment où Trump et Macron travaillent à renforcer les liens entre leurs nations et leur “ bromance ” (un mot utilisé en anglais pour définir une relation étroite entre deux ou plusieurs hommes. ).

Au-delà de la bravade

À première vue, la relation entre Trump, un isolationniste de 71 ans qui aime les chaînes d’information et de longues heures sur le terrain de golf, et Macron, 40 ans, un intégrationniste pro-européen qui aime citer des philosophes et exalter les vertus des arts, cela semble peu probable.

En fait, leur relation a connu un début difficile au sommet de l’OTAN de mai 2017 à Bruxelles, en Belgique, lorsque Macron a semblé ignorer la main tendue de Trump et a plutôt accueilli Angela Merkel, la chancelière allemande.

Lorsque les deux se sont finalement serrés la main, c’est la salutation qui est devenue virale sur Internet, l’une dans laquelle aucun d’eux n’a abandonné.

Mais au-delà de la poignée de main et de la bravoure, les deux hommes partagent un certain nombre de similitudes.

Ils ont basé leurs campagnes présidentielles sur le fait d’être des étrangers et des ennemis de l’élite politique, et ils ont profité du mécontentement du public à l’égard des principaux partis politiques pour gagner.

Donald Trump, un magnat de l’immobilier, et Emmanuel Macron, un ancien banquier d’investissement, sont attirés par la conclusion de bonnes affaires.

Et ils partagent un penchant pour le symbolisme et la mise en scène.

Et les deux hommes ont épousé des femmes avec lesquelles ils sont séparés de 24 ans: Melania Trump a presque 24 ans de moins que le président des États-Unis et Brigitte Trogneux a environ 24 ans de plus que Macron.

Trump et Macron partagent également des points de vue sur la politique, en particulier sur l’élimination de l’Etat islamique et la lutte contre le terrorisme mondial. Récemment, ils travaillent ensemble pour éliminer les armes chimiques de la Syrie.

Face à Donald Trump

Pour Macron, les étoiles se sont alignées. Alors que la Première ministre britannique Theresa May a dû esquiver la critique de sa parade envers Trump, Macron n’a pas jugé nécessaire de se retenir et s’est présenté comme le porte-parole de l’Europe.

Macron n’a eu aucun scrupule à critiquer Trump, notamment en raison de la décision des États-Unis d’abandonner l’accord de Paris sur le climat et des commentaires désobligeants du président américain. sur l’Afrique.

Alors que d’autres dirigeants européens hésitent à satisfaire Trump, Macron l’a fait. Mais son statut de leader européen avec peut-être le plus d’influence à la Maison Blanche sera testé cette semaine sur plusieurs fronts.

Dans une interview à Fox News diffusée dimanche, le président de la France a suggéré que ce serait une erreur pour Trump d’abandonner l’accord nucléaire avec l’Iran, et a exhorté son homologue à continuer d’exempter l’Europe des tarifs.

Donald Trump a été un critique franc de l’accord, signé par son prédécesseur, visant à limiter les ambitions nucléaires de Téhéran, le qualifiant de “grande honte” pour les États-Unis.

Macron a réclamé?

Il est possible que le voyage de Macron à la Maison Blanche soit un test décisif pour sa stratégie envers Trump, ainsi que pour sa capacité à négocier en faveur des intérêts français dans le monde.

Après un an à la présidence, Macron a réussi à renforcer le statut de la France en tant que, selon Trump, “le premier et le plus vieil allié” des États-Unis. Ce qui est difficile à oublier, c’est que cette nouvelle «relation spéciale» a été forgée par deux nouveaux venus en politique, déterminés à bousculer le système par le culte de la personnalité.

La chimie entre les deux présidents a alimenté le partenariat à un moment où Trump n’a pas été en mesure de tisser un lien étroit avec les dirigeants du Royaume-Uni ou de l’Allemagne.

Sous les yeux de May et Merkel, Macron a une chance de consolider la place de la France en tête du classement de l’administration Trump et, ce faisant, de poursuivre sa quête pour être le leader de l’Europe.

Melissa Bell de CNN a rapporté de Paris. James Masters a écrit de Londres.

.