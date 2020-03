Macron vs. Le Pen: Quelles sont vos positions économiques?

(CNNMoney) – L’agitateur d’extrême droite Marine Le Pen et le candidat du centre Emmanuel Macron, qui se réuniront le 7 mai au second tour d’une élection présidentielle française ayant de plus grandes implications pour l’avenir de l’Europe, ont des points de vue très différents concernant à l’économie.

Macron, un ancien banquier qui était ministre de l’économie, est un socialiste libéral. Il a déclaré que l’économie française peut être plus compétitive si elle embrasse la mondialisation et mise sur le libre-échange. Macron est un fidèle promoteur de l’euro et de l’Union européenne.

Le Pen, quant à lui, représente une rupture radicale avec le statu quo en France. Elle préconise une branche stridente du nationalisme économique qui signifierait de nouvelles barrières commerciales et la sortie du pays de la zone euro.

Marine Le Pen

Le Pen a proposé d’abandonner l’euro et de passer à un «nouveau franc» de valeur inférieure pour contribuer à rendre les exportations françaises plus compétitives. La dette nationale existante serait convertie dans la nouvelle monnaie – une mesure qui serait probablement considérée comme un défaut.

Par ailleurs, il souhaite un référendum sur l’adhésion de la France à l’Union européenne.

Le Pen s’oppose fermement à la mondialisation et a promis de poursuivre des politiques qu’elle décrit comme du «protectionnisme intelligent».

Cela ne signifie plus de nouveaux accords de libre-échange et donne la priorité aux entreprises françaises sur les marchés publics. Cela implique également une nouvelle taxe sur les entreprises qui embauchent des travailleurs étrangers et des taxes supplémentaires sur les importations.

Le Pen veut réduire l’impôt sur le revenu pour les plus pauvres. Elle abaisserait l’âge de la retraite et maintiendrait la semaine de travail de 35 heures.

Elle s’est opposée à la privatisation de grandes entreprises d’État, y compris le service postal.

Emmanuel Macron

Macron a promis de réduire progressivement l’impôt sur les sociétés de 33% actuellement à 25%. Il souhaite également réduire les taxes locales sur le logement pour la plupart des citoyens français.

Le candidat a promis de réduire les dépenses publiques de 60 milliards d’euros (64 milliards de dollars) par an, en partie en rendant le gouvernement plus efficace. Il a déclaré qu’il supprimerait jusqu’à 120 000 emplois publics qui ne seraient plus pourvus en retirant les travailleurs qui les occupent actuellement.

Macron est un partisan du libre-échange et a fait campagne pour un accord entre l’Union européenne et le Canada.

Il a dit qu’il envisagerait des changements à la semaine de travail de 35 heures.

Elle souhaite également dépenser 50 milliards d’euros sur cinq ans pour la formation, l’énergie et l’environnement, les transports, la santé et l’agriculture.

.