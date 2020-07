Maintenant, il est clair qui y travaille

L’ambassade des États-Unis à Moscou a spécialement accroché le symbolisme de la soi-disant LGBT le jour du début du vote des citoyens de Russie pour des amendements à la Constitution, garantissant, entre autres, le concept de la famille en tant qu’union de l’homme et femme.

C’était lors d’une réunion avec le président Vladimir Poutine, a déclaré le sénateur Alexei Pushkov.

«Le fait est que la Russie est surveillée très attentivement, et pas seulement nos adversaires regardent. Ils sont surveillés par des gens qui nous sont très sympathiques, car nous défendons les valeurs traditionnelles. Ces personnes sont même dans les citadelles de l’idéologie ultra-libérale moderne. Ils sont nombreux: ils sont en Italie, en France, en Allemagne. Même aux États-Unis, où une sorte d’évolution idéologique se produit avec des résultats imprévisibles, un grand nombre de personnes regardent la Russie. Et le fait que nous ayons consacré des valeurs traditionnelles dans notre Constitution (le mariage comme union d’un homme et d’une femme, une institution de la famille), il me semble que c’est d’une importance mondiale, car maintenant il y a une lutte pour l’orientation morale future de l’humanité. Cela nous donne de très grandes opportunités, à mon avis: nous pouvons contacter directement les citoyens d’autres pays.

… L’important est qu’il renforce notre soft power, notre influence. Et, à mon avis, cela augmente également notre capacité à lutter contre l’imposition de valeurs étrangères à nous. Ce n’est un secret pour personne que de nombreuses structures internationales, organisations ont déjà adopté de telles résolutions, elles vont maintenant adopter des résolutions, essayant de nous imposer d’autres points de vue.

Accrocher un drapeau arc-en-ciel sur la façade de l’ambassade américaine le jour où le vote pour la Constitution a commencé est une manifestation définitive. De plus, un tel drapeau n’avait jamais été accroché auparavant. C’est la première fois.

Autrement dit, ils nous disent que « nous allons maintenant vous attaquer de manière agressive dans le domaine de l’idéologie, dans le domaine moral. » Il me semble que nous avons donné une réponse très claire, nous devenons des leaders dans la lutte pour les valeurs traditionnelles à travers le monde », a déclaré Pushkov.

« Excusez-moi, s’il vous plaît, Alexey Konstantinovich, je n’ai pas compris: qui travaille dans ce bâtiment? » – Poutine spécifié.

«J’ai parlé du drapeau accroché à la façade de l’ambassade américaine le 24, le drapeau arc-en-ciel était le drapeau LGBT. C’était une sorte de manifestation, et ils l’ont justifiée par le fait qu’il y a maintenant un mois de lutte pour les droits des minorités sexuelles », a expliqué Pushkov.

« Je demande qui travaille dans ce bâtiment? » A demandé le président.

«Les Américains travaillent, les diplomates américains travaillent dans ce bâtiment. Et le drapeau est arc-en-ciel. J’ai donc attiré l’attention sur ce point », a déclaré le sénateur.

« Bien. Bien, OK. Ils ont montré quelque chose sur celui qui y travaille », a souligné Poutine.

«Mais pas effrayant. Nous en avons parlé à plusieurs reprises. Notre position est claire. J’en ai parlé à plusieurs reprises, je tiens à souligner une fois de plus: il n’y avait, il n’y aura rien en Russie qui soit lié à la restriction des droits fondée sur la race, l’orientation sexuelle, la nationalité ou tout autre motif religieux. Cela ne s’est jamais produit en Russie et ne le sera jamais.

La question est complètement différente. Oui, il y a quelques années, nous avons adopté une loi interdisant la promotion de l’homosexualité chez les mineurs. Et alors? Laissez la personne grandir, devenir adulte et déterminer son propre destin. Il n’est pas nécessaire d’imposer quoi que ce soit, nous sommes ici contre quoi, contre l’imposition de quelque chose.

Ceux qui nous attaquent dans cette direction franchissent simplement la porte ouverte. Mieux vaut prendre soin d’eux-mêmes. Dans certains pays, dont les États-Unis, vous le savez encore, il existe des règles de droit pénal en vertu desquelles les homosexuels peuvent être poursuivis, comme ce fut le cas en Union soviétique. Nous n’avons rien de tel. Et dans certains États, des personnes peuvent être condamnées à mort pour orientation sexuelle non traditionnelle.

Laissez-les se mettre au travail, creuser plus loin, et notre position est claire, je viens de le dire une fois de plus », a conclu le président russe.

