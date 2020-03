maintenir le lien avec les personnes âgées

La quarantaine laisse nos personnes âgées isolées, une population très vulnérable. Mais ce n’est pas seulement une question de santé. Maintenir le contact avec eux peut être une question de vie ou de mort.

Les grands-parents éloignés ont l’habitude de vivre avec leur propre écran, de s’embrasser à distance. Avec la crise de Covid-19, de nombreuses personnes âgées ont rejoint ce club virtuel et ont été obligées de suivre un cours intensif sur les nouvelles technologies.

Isolés pour la santé ou par précaution, certains – ceux qui sont actifs et autonomes – planifient l’heure du conte avec leurs petits-enfants ou aident à faire leurs devoirs à distance.

Mais pour les personnes âgées qui vivent dans des maisons de retraite, ce n’est pas toujours une option, en plus du fait que les visites familiales ont été interrompues.

Ignacio Sánchez est le responsable en Espagne de PapyHappy, une plate-forme qui compare qualitativement les maisons de soins infirmiers: “Vous devez penser à la façon dont non seulement la maladie les affecte, mais aussi la peur, car il s’agit de l’une des populations les plus touchées, avec la solitude qui cela implique. “

Malgré tout, la distance physique n’est pas un obstacle insurmontable. Ignacio Sánchez remarque dans son environnement comment des initiatives surgissent dans son groupe pour pouvoir communiquer avec les résidences.

Ce sont des “magazines personnalisés qui atteignent les personnes âgées comme avec Famileo [una revista familiar que se crea en línea y llega hasta nuestros abuelos], des lettres envoyées chaque jour à des personnes âgées connues ou inconnues. L’intention est d’expliquer ce que nous faisons tous les jours, comment nous nous motivons pour que la solitude disparaisse. “

Les “thérapies de soins” indispensables

Pour maintenir le lien, le rôle du personnel est inestimable. Les habitants d’une maison de retraite de Burgos, dans le nord de l’Espagne, envoient par exemple des messages via Facebook à leurs proches grâce aux personnes qui s’occupent d’eux.

Et bien sûr, un simple appel téléphonique peut être très réconfortant. Mais, évidemment, cela ne remplacera pas le contact physique.

“Il est vrai qu’il y a un débordement général et maintenant les soins palliatifs sont prioritaires et qu’il n’y a pas de contagion. Mais dans la plupart des résidences que nous visitons, il existe toujours des thérapies de soins qui vont au-delà des soins physiques”, ajoute-t-il. En ce moment, sa tâche principale est de calmer les peurs.

Cependant, beaucoup ne bénéficient pas de ces «thérapies de soins» et c’était déjà le cas bien avant le Coronavirus. Jean-Luc Roos est orthophoniste, thérapeute du langage écrit et oral à Strasbourg, l’une des zones les plus touchées par le virus en France.

Il est spécialisé dans les maladies neurologiques; ses patients âgés ne parlent souvent pas ou sont dans une autre réalité. Il leur rend visite principalement chez eux.

Et si vous ne voyez pas plus de patients à domicile, c’est pour des raisons de rentabilité financière. Les directeurs de centres «ne consacrent pas de budget spécifique à ce type de soins» qui améliorent considérablement la qualité de vie des personnes âgées.

“Quand ils ne parlent pas ou ne marchent pas, ce n’est pas seulement parce qu’ils sont vieux”, proteste-t-il.

“Elle ne comprend pas pourquoi ils l’abandonnent”

Le confinement laisse un très mauvais goût dans la bouche. Avec la crise du coronavirus, l’orthophoniste ne peut plus rendre visite à bon nombre de ses patients qui vivent seuls. Ses seuls visiteurs, en temps «normal», sont ses infirmières, ses thérapeutes. Un lien indispensable avec les autres et même avec eux-mêmes qui en ce moment est souvent rompu.

Jean-Luc Roos met en avant le cas d’une femme d’Alzheimer de 88 ans: “La dernière fois que je l’ai vue, c’était jeudi de la semaine dernière. Elle avait son soutien-gorge autour de la taille, les bas de maintien jusqu’aux chevilles, elle a failli trébucher Eh bien, quand je suis arrivé, il avait son bol de lait et son verre de soda était plein de croquettes de chat parce qu’ils les avaient laissées sur la table. [….] Elle est déjà très désorientée. Elle est devenue désagréable et agressive parce qu’elle ne comprend pas ce qui se passe, elle ne comprend pas pourquoi ils l’abandonnent. “

“Il vaut mieux que certaines personnes âgées meurent du coronavirus”

Comme elle, beaucoup de ses patients ne quittent pas leur domicile. “D’une certaine manière, il serait préférable que certaines personnes meurent du Coronavirus plutôt que de mourir de tristesse”, regrette-t-il. Jean-Luc Roos préférerait donc continuer à voir ses patients prendre toutes les précautions possibles. Les règles de l’isolement social l’empêcher.

«Chez les personnes âgées, ils doivent prescrire plus de thérapies avec des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des podiatres. Plus d’infirmières doivent venir, plus de personnel de nettoyage », se plaint-elle. Puisque toutes ces personnes qui leur rappellent constamment leur dépendance et aussi leur fragilité deviennent des compagnons de vie avec qui boire du café.

Lire aussi► France: il y a des morts du Covid-19 qui n’apparaissent pas dans les statistiques

.