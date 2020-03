«Malgré le Brexit» – L’économie française ne parvient pas à dépasser le Royaume-Uni comme prévu

Le Royaume-Uni devrait désormais avoir une économie beaucoup plus importante que la France au cours des prochaines années, selon le même groupe de réflexion qui prévoyait auparavant que la sortie de l’Union européenne verrait le Brexit Grande-Bretagne «dépassé» par son concurrent outre-Manche.

Le Center for Economics and Business Research (CEBR) a maintenant reconnu que «malgré le Brexit, l’économie française n’a pas réussi à dépasser le Royaume-Uni» – «malgré le Brexit» étant la phrase de référence pour presque tous les commentateurs et organisations penchants restants lorsqu’ils sont forcés de se confronter la réalité selon laquelle la Grande-Bretagne n’est pas tombée en ruine à la suite du vote Quittez l’UE, comme la plupart d’entre eux l’avaient prédit / menacé lors du référendum de 2016.

“Nous prévoyons maintenant que d’ici 2034, l’économie britannique sera un quart plus grande que l’économie française”, a ajouté le groupe de réflexion – peut-être à contrecœur, étant donné qu’ils avaient prédit en 2018 que la “perturbation” liée au Brexit verrait les Français dépasser les Britanniques.

Le CEBR World Economic League Table (WELT) contenait également de bonnes nouvelles pour l’Amérique de Donald Trump, qui a «atteint 24,8% du PIB mondial, sa plus grande part de l’économie mondiale depuis 2007» – l’année précédant la prédécesseur du démocrate de Trump, Barack Obama. élu.

Le CEBR a en outre noté que les États-Unis «devraient désormais rester la plus grande économie du monde tout au long des années 2020» et ne seront dépassés par la République populaire de Chine, avec sa population bien plus importante, qu’en 2033, des années plus tard que le think tank ne l’avait fait. précédemment prévu.

La bonne nouvelle pour la Grande-Bretagne et l’Amérique pourrait finalement se révéler également synergique si l’accord commercial «très grand, très puissant» que le président Trump veut conclure avec la mère patrie des États-Unis après la fin du Brexit.

Alors que les États-Unis sont déjà le plus grand partenaire commercial et d’investissement de la Grande-Bretagne, le commerce américano-britannique a été quelque peu retardé par l’absence d’un accord commercial bilatéral avec les deux pays – la Grande-Bretagne ne pouvant conclure de tels accords tant qu’elle L’Union européenne, qui contrôle la politique commerciale internationale de ses États membres.

D’autres alliés de longue date du Royaume-Uni tels que l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont également exprimé leur intérêt à conclure des accords commerciaux avec le Brexit Grande-Bretagne dès que possible.

