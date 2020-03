Mantes-la-Ville et la tentation de l’extrême droite

Située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale, Mantes-la-Ville (20000 habitants) s’est rendue aux urnes en mars de cette année – comme le reste des 35000 communes françaises – pour choisir les conseillers municipaux qui nommeront le nouveau maire. Aux dernières élections municipales de 2014, elle est devenue la seule ville de la région parisienne dirigée par le Front national, qui a remporté la mairie grâce à la division de la gauche. Lors de cette élection, beaucoup se demandent si ce qu’ils estiment être un accident, pourrait cette fois devenir la normalité et l’adhésion à un programme.

A ses origines, Mantes-la-Ville était une ville à l’identité ouvrière, liée aux industries qui ont participé au siècle dernier au boom de la région.Contrairement à d’autres villes du nord ou du sud de la France, elle n’a jamais eu de base militante d’extrême droite, comme le cas de Fréjus ou de Henin-Beaumont. A Mantes, l’extrême droite a réussi à remporter la mairie en 2014, grâce à ce que de nombreux habitants appellent un “accident”. Six ans plus tard, c’est l’heure de l’équilibre, et les électeurs qui se rendent à nouveau aux urnes sont confrontés au dilemme de changer de cap ou de réélire le maire; cette fois pleinement consciente de l’idéologie qu’elle incarne.

Comme l’explique Eric Visintainier, qui dirige la liste de droite «Mantes en Movimiento»: «En 2014, il y avait des maires du Front national élus par la conviction des électeurs et l’adhésion à leur programme. A Mantes-la-Ville ce n’était pas le cas, il a été choisi car il y avait deux candidats de gauche qui au second tour n’ont pas accepté de renoncer, l’un pour l’autre. Le maire actuel ne peut pas compter sur un vote d’adhésion. “

Jalal Nebach, trésorier de l’association des amoureux du tango A13, explique une explication: “Dans de nombreux endroits, les gens ont l’impression d’avoir été oubliés. Ce sont des localités peu attractives, qui ne reçoivent pas d’investissements, où il n’y a pas d’industrie et peu de travail. Les gens qui y vivent se demandent si, peut-être, une personne peut défendre ses intérêts, même si c’est avec ses idées et la promotion d’une communauté au détriment d’une autre. Cela peut séduire les électeurs et c’est ce que vous entendez dans la rue. “

Pour Bénédicte Bauret, conseillère municipale de l’opposition et responsable locale de la “Ligue des droits de l’homme”, le cas de Mantes-la-Ville transcende l’échelle locale. “Je suis absolument antifasciste et je suis très préoccupé par la situation générale, pas seulement en France, en Europe et dans le monde: l’élection de Trump et de Bolsonaro …, sont des éléments inquiétants. Comme ailleurs, ici à Mantes-la-Ville, nous vivons un moment important. Ce que la «Réunion nationale» essaie de faire, qui n’est pas un parti comme les autres, est quelque chose qui ne relève pas du cadre républicain. »

Depuis ses jours de gloire, Mantes-la-Ville possède deux des usines d’instruments à vent les plus célèbres, comme Selmer et Buffet et Crampon. Beaucoup se souviendront des 33 minutes mystiques de “A Love Supreme” de Coltrane et de son Selmer MarkVI, le meilleur modèle de saxophone jamais réalisé, et le favori non seulement de Coltrane, mais aussi de jazzmen comme Dexter Gordon et Wayne Shorter L’autre fabricant est ” Buffet et Crampon “, qui est depuis près de deux siècles la référence mondiale des plus grands clarinettistes.

