Marine Le Pen annule sa rencontre avec un grand mufti car elle a refusé de se couvrir la tête

(CNN) – La candidate à la présidentielle française Marine Le Pen a annulé mardi une réunion avec le Grand Mufti libanais après avoir refusé de porter le foulard.

Un porte-parole du chef religieux libanais a déclaré à CNN que Le Pen avait été informé qu’il devrait se couvrir la tête avant la réunion.

La porte-parole Khaldoun Awan a déclaré: «Je l’ai personnellement reçue à la porte du lieu de rendez-vous et je lui ai donné un mouchoir blanc à la main, elle ne voulait pas le prendre. Je lui ai demandé de le mettre et il a refusé et a dit qu’il ne le porterait pas et il est parti sans assister à la réunion préalablement convenue avec le mufti. Nous regrettons un tel comportement inapproprié lors de ces réunions. »

Après l’incident, Florian Philippot, vice-président de Le Pen, a tweeté: «Au Liban, Marine refuse de porter le voile. Un beau message de liberté et d’émancipation envoyé aux femmes en France et dans le monde ».

Au Liban, Marine refuse de porter le voile. Un magnifique message de liberté et d’émancipation envoyé aux femmes de France et du monde! 🇫🇷 pic.twitter.com/jAvKEfjGEF

– Florian Philippot (@f_philippot) 21 février 2017

