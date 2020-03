Mario González s’entretient exclusivement avec le ministre français, Jean-Yves Le Drian

(CNN espagnol) – Cet après-midi dans Perspectives du Mexique, Mario González présentera une interview exclusive avec le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian à 19h00.

En visite officielle au Mexique, Le Drian a rencontré le président Enrique Peña Nieto, le secrétaire aux relations extérieures, Luis Videgaray et le président élu Andrés Manuel López Obrador.

Le Drian a assuré que le Mexique et la France entretiennent des relations historiques depuis près de 200 ans, «au fil du temps, elles se sont renforcées puisque nous avons une histoire et des valeurs en commun. Nous sommes liés à la démocratie et au multilatéralisme, nous avons des règles concernant le fonctionnement des gouvernements pour la meilleure coopération internationale. Nous avons de nombreux échanges intéressants en matière académique, économique et culturelle. Maintenant, je suis ici au Mexique dans un contexte très particulier depuis qu’il y a eu des élections, et je dois admettre que ces élections ont démontré la grande maturité démocratique du Mexique. »

D’autres sujets qui ont été abordés dans l’interview et qui peuvent être vus incluent le commerce mondial, le changement climatique, Donald Trump et la migration au Mexique et en Europe.

Pour voir un aperçu de l’interview, vous pouvez cliquer ici

L’interview exclusive de Mario González avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, peut être vue cet après-midi dans Perspectivas desde México avec Mario González à 19h00. (Miami) sur CNN en espagnol.

