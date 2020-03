Marion Marechal dénonce l’UE pour sa réponse à la pandémie de coronavirus

L’ancienne députée française populiste Marion Maréchal a critiqué la réponse de l’Union européenne à l’épidémie de coronavirus, affirmant que la crise sanitaire a brisé la notion de solidarité du bloc.

L’ancien politicien populiste et nièce du leader du Rassemblement national, Marine Le Pen, a critiqué le bloc politique dans un article d’opinion pour le site d’information Atlantico au cours du week-end en écrivant: «Combien de chocs financiers, économiques, sanitaires et migratoires cela prendra-t-il encore à nos dirigeants pour comprendre enfin que cette “union” européenne est une mascarade? “

«La Chine est venue en aide à l’Italie avant la France et, pendant ce temps, le porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, donnait des leçons aux Italiens. Angela Merkel ne prétend même plus jouer collectivement et n’a pas prononcé une seule fois le mot «Europe» dans le discours adressé à ses concitoyens », a-t-elle ajouté.

Maréchal a ensuite noté les succès remportés par des pays comme le Japon et la Corée du Sud pour contenir le coronavirus et a déclaré: «Face aux lacunes de l’UE, des pays comme l’Italie et la Serbie se tournent vers la Chine, qui a aujourd’hui les capacités de production que nous ont abandonné. “

“Nous payons des décennies de choix politiques qui ont sacrifié le pouvoir national et la souveraineté sur l’autel d’un État-providence ruiné par l’immigration, une administration gonflée et les dogmes de l’Union européenne”, a-t-elle noté.

La France, avec plusieurs autres pays européens, a connu une augmentation massive des cas de coronavirus au cours des dernières semaines et a enregistré lundi près de 20 000 cas confirmés et 860 décès.

Le président français Emmanuel Macron a ordonné la fermeture de 15 jours du pays la semaine dernière et a déclaré la situation «guerre sanitaire».

Alors que de nombreuses rues de France ont été vidées de leurs habitants, certaines régions du pays, telles que la banlieue interdite de Paris, ont connu un nombre record d’amendes depuis le début du verrouillage.

La police de la région de Seine-Saint-Denis, qui abrite une énorme population de migrants illégaux, a déclaré aux médias qu’elle se sentait dépassée par les efforts de verrouillage et un officier a fait remarquer qu’il pourrait être impossible d’appliquer pleinement les mesures de quarantaine.

