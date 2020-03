Megève, France: il s’avère que les Alpes sont bien plus que du ski

Vues sur Megève (Photo: Aidan Milan)

Lorsque vous pensez à des endroits à visiter pendant l’été en France, vous seriez pardonné si la petite ville alpine de Megève n’était pas en haut de votre liste, ou même du tout sur votre liste.

Généralement considérée comme une jolie destination de ski de bougie, la haute saison pour visiter Megève est naturellement l’hiver, avec le centre-ville pittoresque et pittoresque sans aucun doute particulièrement charmant lorsqu’il est recouvert de neige à Noël.

Il est bien trop facile d’imaginer l’odeur chaleureuse du chocolat chaud et des douceurs sucrées cuites dans les différentes pâtisseries de la ville qui dérivent sur la place tandis que des calèches attendent pour vous transporter, confortables et couvertes de couvertures, dans les rues pavées enneigées.

Cela dit, je n’ai pas décidé de faire l’expérience de Megève en hiver. Dieu merci, je n’ai pas non plus posé un pied maladroit sur les pistes de ski pour lesquelles la région est la plus connue.

Au lieu de cela, je suis allé voir ce que Megève a à offrir en plein été, lorsque la ville est plus calme, les montagnes sont plus vertes et, peut-être plus important encore, les hôtels sont moins chers.

Des hôtels cinq étoiles à la luge locale, voici un aperçu de ce qu’est Megève et de ce qu’elle a à offrir en basse saison.

Une vue des Alpes depuis Megève (Photo: Aidan Milan)

Se rendre à Megève et au centre ville

Lorsque vous vous rendez en France depuis Genève, où se trouve l’un des aéroports les plus proches, vous avez l’impression que le sol commence à s’élever et à vous entourer alors que de magnifiques et vertes collines et falaises couvertes de pins apparaissent avant le hautes Alpes enneigées.

Qu’est-ce que le fait d’être entouré de montagnes est si rassurant? Est-ce que ces choses immobiles géantes excluent le reste du vaste monde chaotique? Est-il apaisant de penser qu’ils ont été là bien avant nous et seront là longtemps après? C’est peut-être juste qu’ils sont juste un peu jolis, mais de toute façon, il est facile de voir pourquoi les gens affluent vers les Alpes.

Megève est nichée proprement parmi ces sommets réconfortants qui, lorsqu’ils sont verts, évoquent fortement le comté de Tolkien.

Une vue des collines depuis Megève (Photo: Aidan Milan)

Pendant ce temps, le centre-ville est calme, préservé et a l’air d’un secret bien gardé – si cher -.

Des boutiques chics bordent les rues pavées et tout est impeccablement propre. L’air est indescriptiblement frais – en particulier pour ce habitant de Londres et le centre-ville semble spécialement conçu pour les marcheurs plutôt que pour les voitures.

Une partie du centre-ville de Megève (Photo: Aidan Milan)

La façon la plus simple de décrire Megève en été est que c’est le genre d’endroit endormi où vous pourriez rester avec bonheur pendant des semaines avec les seules questions à l’esprit: “ Allons-nous faire une autre promenade ” et “ Lequel des quatre restaurants étoilés Michelin doit nous mangeons aujourd’hui?

La nourriture à Megève

C’est vrai – il y a quatre restaurants étoilés Michelin qui apportent un total de sept étoiles à cette petite ville française, ce qui rend la gastronomie que Megève a à offrir.

Ne vous laissez pas berner par la présentation sans prétention – cette fondue était à tomber par terre (Photo: Aidan Milan)

Même si vous trouvez le prix d’un restaurant haut de gamme à Megève un peu intimidant – honnêtement qui pourrait vous en vouloir – il y a aussi une jolie petite boutique Coopérative au 107 rue General Muffat de Saint Amour qui se spécialise dans le vin et le délicieux fromage, et il n’y a pas pénurie de boulangeries avec une richesse de friandises pécheuses sur l’offre.

La fondue est une spécialité locale, qui est faite en chauffant le fromage et le vin ensemble dans une poêle bien graissée à l’ail. Nous avons goûté la fondue de légumes au Refuge et c’était bon à un niveau presque sexuel.

Quelques douceurs sucrées – les petits disques blancs qui se cachent en bas sont les glacons (Photo: Aidan Milan)

Une autre spécialité incontournable de Megève est les glacons, qui sont de petits chocolats pralinés enrobés de meringue qui, bien qu’un peu chers, sont divins, surtout lorsqu’ils sont consommés avec du café.

Isabelle, la femme du coin qui les fabrique, est la quatrième génération de sa famille à le faire. Elle garde la recette exacte secrète et nous a dit que, peu importe le nombre d’offres qu’elle reçoit des grands conglomérats de confiserie, elle les refuse parce qu’elle veut garder les glacons originaires de Megève.

La vue sur les Alpes depuis l’avion (Photo: Aidan Milan)

Les Alpes vues du ciel

Si vous avez la chance de prendre un vol autour des Alpes et de les voir d’en haut, vous feriez mieux de le prendre.

Nous sommes montés dans un avion à quatre places, et même s’il était presque impossible d’entendre ce que le capitaine du vol disait – quelque chose à propos de la frontière de l’Italie et des glaciers – cela n’avait pas beaucoup d’importance à cause de toute l’adrénaline et de l’émerveillement on se sent juste en regardant autour de la vue.

Ces vues sur Megève n’étaient qu’à environ 20-30 minutes à pied du centre-ville (Photo: Aidan Milan)

Megève à pied

Les environs immédiats de Megève sont tout simplement magnifiques – pensez à tous les plus beaux morceaux du Seigneur des Anneaux – et une grande partie de cette beauté est facilement accessible à pied.

C’est parfait pour le voyageur qui aime la randonnée et / ou qui cherche à économiser un peu d’argent, car non seulement cela signifie que vous pouvez passer un bon moment à Megève sans louer de voiture, mais certaines des attractions les plus économiques sont à quelques pas du centre ville.

Les vues après notre sortie du téléphérique – cela ne lui rend pas justice (Photo: Aidan Milan)

Si vous avez envie de passer à la vitesse supérieure, il y a une luge à proximité que vous pouvez monter en solo ou avec un partenaire – pensez à une montagne russe sans boucles en boucle que vous pouvez conduire vous-même.

Il y a des remontées mécaniques et des téléphériques disponibles pour rouler, et celui que nous avons utilisé coûte moins de 10 € chacun. Non seulement les vues dans le téléphérique étaient superbes, mais lorsque vous atteignez le sommet, vous pouvez descendre, marcher encore plus haut et profiter de la tranquillité absolue, de l’air frais et de certaines des meilleures vues sur la montagne que nous avons vues pendant tout le voyage .

Avec des températures à une température assez confortable de 20/25 ° C tout au long de notre voyage à la mi-juillet, c’est l’endroit idéal pour un pique-nique et une bouteille de vin.

