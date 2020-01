Les syndicats et les gouvernements se sont réunis mardi pour examiner si les concessions sur les plans de réforme des retraites pourraient arrêter les grèves qui ont gravement perturbé la France depuis le 5 décembre.

Mais s’il y avait une indication positive, il ne suffisait pas que les syndicats annulent l’action syndicale.

Voici un aperçu de ce qui se passe mercredi:

Il y a une grève des contrôleurs aériens qui appartiennent au syndicat USAC-CGT. Ce n’est pas le principal syndicat des contrôleurs aériens, donc l’impact ne devrait pas être majeur, mais toute personne ayant un vol réservé entre le 14 et le 16 janvier est invitée à contacter sa compagnie aérienne.

Sur les chemins de fer, la majorité des trains circuleront à nouveau mercredi.

Sur le service TGV à grande vitesse, huit services sur dix fonctionneront et les services économiques de Puigo sont décrits comme «quasi normaux».

Les trois quarts des services de banlieue Transilien fonctionneront et la moitié des lignes Intercité habituelles, tandis que huit des 10 services normaux circuleront sur les trains TER locaux.

À Paris, les services se sont également lentement améliorés ces derniers jours, bien qu’il y ait encore beaucoup de perturbations.

Les grévistes français ne sont pas payés pendant les grèves et comme mercredi marque le 42e jour depuis le début du conflit, de nombreux employés ne peuvent tout simplement plus se permettre le coup financier et retournent au travail.

Dans le métro, toutes les lignes seront ouvertes, mais seules les lignes 1 et 14 – qui sont automatisées – offriront un service complet.

Cependant, la plupart des lignes fonctionneront maintenant pendant au moins la majorité de la journée, plutôt que le service aux heures de pointe uniquement.

La ligne 2 fonctionnera de 5h30 à 1h30.

Ligne 3 – 6h à 22h.

Ligne 3bis – 7h à 18h.

Ligne 4 – 6h30 à 20h30.

Ligne 5 – 6h à 11h et 14h à 21h

Ligne 6 – 6h à 10h et 16h et 20h.

Ligne 7 – de 5h30 à 19h30.

Ligne 7 bis – 5h30 à 1h30.

Ligne 8 – de 5h30 à 21h30.

Ligne 9 – 6h30 à 10h et 16h30 à 19h30.

Ligne 10 – 5h30 à 1h30.

Ligne 11 – 5h30 à 20h30.

Ligne 12 de 6h30 à 10h et de 16h30 à 19h30

Ligne 13 de 5h30 à 11h et de 16h30 à 22h.

Toutes les lignes ci-dessus offriront moins de services que la normale et certaines stations de la ligne restent fermées.

Les tramways fonctionneront normalement et les trains de banlieue RER offriront moins de services que la normale, mais circuleront toute la journée. La ligne B du RER, qui relie l’aéroport Charles de Gaulle à la ville, ne s’arrêtera plus à la Gare du Nord.

Dans les bus, quatre services sur cinq circuleront normalement.

Le différend concernant les réformes proposées du système de retraite français était resté dans l’impasse, mais au cours du week-end, le gouvernement a offert une concession importante en proposant de retirer l’un des éléments les plus controversés du plan.

Le Premier ministre Edouard Philippe s’est dit prêt à retirer l’idée d’un «âge pivot» pour une pension complète. L’âge légal de la retraite en France est de 62 ans et bien que les réformes ne changeraient rien à cela, la proposition d’un «âge pivot» de 64 ans – les personnes qui travaillaient jusqu’à l’âge pivot plutôt que l’âge légal recevraient une pension plus complète.

Les réformes élimineraient également les «régimes spéciaux» qui permettent à de nombreuses personnes, principalement dans le secteur public, de prendre leur retraite avant l’âge légal de 62 ans.

La concession a suffi à ramener les syndicats à la table et plusieurs dirigeants ont rencontré mardi la ministre du Travail Muriel Pénicaud.

