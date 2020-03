Migration neutre pour l’économie, pas positive

Un rapport parlementaire français a suggéré que les migrations massives vers la France ne contribuent pas réellement à stimuler l’économie, comme cela est souvent affirmé, mais ne sont que neutres.

Le rapport, publié par Pierre-Henri Dumont des républicains et Stéphanie Do du président Emmanuel Macron Le Republique En Marche! (LREM), a conclu qu’en raison du faible niveau de qualification de tant de migrants, la migration de masse n’a pas profité à l’économie française, rapporte Le Figaro.

«43% de notre immigration est familiale, contre 13% pour l’immigration de travail. L’immigration de travail doit être encouragée par rapport à l’immigration familiale », a expliqué Pierre-Henri Dumont.

«La population immigrée en France est traditionnellement peu qualifiée», indique le rapport, indiquant que pas moins de 43% des immigrants en France ne détiennent aucun diplôme ou certificat collégial, contre 20% pour le français d’origine même faible niveau d’éducation.

“Le coût de l’immigration est neutre en France car la population immigrée est peu qualifiée”, a expliqué Dumont sur les réseaux sociaux.

Le rapport compare également d’autres études qui ont affirmé que la migration de masse est bonne pour la croissance économique, mais a déclaré que «l’immigration en France se caractérisant à la fois par de faibles qualifications et un faible taux d’emploi, son impact sur la croissance à long terme est moins positif que dans certains pays qui ont ciblé leurs politiques sur les profils les plus qualifiés. »

«L’impact de l’immigration sur les finances publiques est un peu plus négatif en France qu’en moyenne dans l’OCDE, notamment en raison du faible taux d’emploi des immigrés et de la portée redistributive du système socio-fiscal français au profit des faibles ménages à revenus, parmi lesquels il y a de nombreux immigrants », ajoute le rapport.

Les auteurs suggèrent que la France devrait s’efforcer de concentrer les politiques d’immigration sur les travailleurs qualifiés et rendre la France plus attrayante pour les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs, et a déclaré que davantage de travail doit être fait pour intégrer les femmes immigrées, dont beaucoup ne travaillent pas du tout.

L’année dernière, la France a enregistré un nombre record de nouvelles demandes d’asile, 140 000 migrants ayant tenté de demander l’asile.

Le sénateur François-Noël Buffet a déclaré qu’il y avait un quadruplement de telles demandes depuis 2010.

Selon un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les migrations massives coûtent à l’État français environ 10 milliards d’euros par an.

Le leader du Rassemblement national, Marine Le Pen, a déclaré que ce nombre pourrait atteindre 70 milliards lorsque d’autres coûts sont pris en compte.

