Mobilisation massive et grève en France pour dire “non” à la réforme des retraites

Des dizaines de milliers de Français sont descendus dans les rues de France jeudi pour rejeter la réforme controversée du système de retraite promue par le président Emmanuel Macron, en une journée de grève massive dans les chemins de fer, les écoles, les hôpitaux et les raffineries qui cherche à mettre le gouvernement en la corde raide.

Les premières marches ont commencé après midi dans différentes villes, dont Paris, Marseille, Montpellier, Nantes et Lyon avec plus de 180 000 participants.

“Pensions pour points, travail sans fin”, disait une banderole dans le cortège de Montpellier. “Nous n’avons rien vu de tel depuis la mobilisation contre la réforme des retraites en 2010” sous la présidence du conservateur Nicolas Sarkozy, a déclaré Dominique Holle, syndicaliste.

Le déclencheur de cette flambée d’indignation populaire est une nouvelle réforme du système de retraite que Macron prépare, une promesse de campagne qui vise à éliminer les 42 régimes spéciaux qui existent actuellement et qui accordent des privilèges à certaines catégories professionnelles.

À sa place, un système de points unique sera mis en place, dans lequel tous les travailleurs bénéficieront des mêmes droits lorsqu’ils recevront une pension une fois à la retraite.

Pour le gouvernement, c’est un système “plus juste et plus simple”. Mais les syndicats craignent plutôt que le nouveau système ne retarde la retraite, qui est désormais de 62 ans, et abaisse le niveau des pensions.

Macron, qui s’est fixé pour objectif de présenter la réforme au Parlement début 2020, a déclaré jeudi qu’il était “déterminé” à bien mener à bien son projet et a annoncé que son “architecture générale” sera dévoilée la semaine prochaine, depuis jusqu’au maintenant seules les grandes lignes sont connues.