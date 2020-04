mots de patients atteints de COVID-19

La courbe des patients COVID-19 continue d’augmenter dans le monde entier. Mais en Europe, des milliers de personnes ont déjà réussi à vaincre la maladie. RFI a recueilli les témoignages de plusieurs d’entre eux.

Timothée Kyle, 38 ans, Lyon (France): “J’ai totalement perdu mon goût et mon odeur”

“Il y a un peu plus de deux semaines, j’ai ressenti un peu de fièvre, 37,5 ou 38 degrés. Je ne pensais pas que c’était COVID-19 car il ne présentait aucun autre symptôme. Et deux ou trois jours plus tard, j’ai commencé à tousser un peu, et même si je n’avais aucun type de rhume ou de rhinite, J’ai totalement perdu mon odorat et mon goût. C’était radical. Et le soir, j’ai vu aux nouvelles que Jérôme Salomon, (directeur des services de santé français), a dit qu’il fallait aller chez le médecin si vous perdiez votre odeur et votre goût. Le lendemain, le médecin a confirmé que, compte tenu des symptômes qu’il présentait, cela signifiait qu’il avait COVID-19.

Thimothée Kyle. © Avec la permission de Thimothée Kyle.

Pendant plusieurs jours, j’ai eu un peu de fièvre, un peu de toux et beaucoup de fatigue, en plus d’une perte de goût et d’odeur. A duré environ 10 ou 12 jours. Et je n’ai toujours pas retrouvé mon odorat et mon goût. C’est la première fois de ma vie que cela m’est arrivé. C’était radical. Et vous perdez l’envie de manger, vous devez vous forcer. Et dans mon cas, il n’est toujours pas complètement revenu, après 14 jours. J’ai beaucoup dormi et j’ai été traité avec du paracétamol.

Tous les gens autour de moi ils étaient infectés. Ma femme, mes enfants, qui avaient un peu de fièvre. Mon beau-frère avait des symptômes plus graves, avec plus de 40 degrés de fièvre pendant plusieurs jours. Beaucoup de mes amis avaient également COVID-19. Je veux ajouter que tous ceux que j’ai vus dans les jours précédant l’apparition des symptômes avaient également COVID. C’est une maladie très contagieuse. “

Conchita Penilla, Montreuil, France: “Il y a eu deux semaines de fièvre”

Conchita Penilla. © Cortesia Conchita Penilla

“Mon mari et moi sommes tombés malades en même temps plus ou moins. Cela a commencé avec des douleurs corporelles, des maux de tête, comme si c’était la dengue. Mais la fièvre a commencé et pour résumer, nous avons eu 15 jours de fièvre. J’ai appelé 15, le numéro que le gouvernement donne ici. Ils m’ont expliqué, ils m’ont posé toutes les questions, et ils m’ont dit «non madame, allez chercher un médecin en ligne près de chez vous, et allez faire baisser votre fièvre. Ce que nous avons fait et ce très bon docteur a senti quelque chose dans mes poumons. Et j’ai eu tous les autres symptômes: perte d’odeur, de goût, pas d’appétit, diarrhée, ce qui n’est pas mentionné, mais qui est aussi l’un des symptômes.

Le médecin m’a envoyé une radiographie pulmonaire et a totalement confirmé la photo du coronavirus, mais ce n’était pas grave car nous n’avions pas d’insuffisance respiratoire. Le médecin m’a donné un antibiotique à titre préventif. Même sans avoir vu la radiographie, puis il nous a dit d’être patient, de rester enfermé, de continuer à prendre Dolex, et cela prendra environ trois ou quatre jours. Mais c’était 15 jours avec de la fièvre! Nous n’avons pas toussé. Mais c’était horrible. Maintenant, nous sommes complètement rétablis et heureux d’être enfermés et de ne pas être dans la rue où l’on peut attraper cette horrible chose de coronavirus. “

Claire, 66 ans, Nord de la France: “J’ai écrit des instructions pour mon fils”

“J’étais tellement convaincu que j’allais avoir le coronavirus que j’ai préparé un papier pour mon fils, avec les codes de mes comptes bancaires et qui contacter au cas où. Le lundi matin 13 je suis monté à vélo pour chercher du gel désinfectant et je suis retourné dans mon Dans l’appartement, j’ai remonté les cinq étages et j’ai ressenti quelque chose d’étrange. J’ai pris ma température et il faisait 38 degrés. Et j’ai toussé légèrement. Je suis allé voir un médecin qui m’a confirmé que j’avais les symptômes de COVID. Je lui ai demandé si je devais annuler mon voyage dans ma maison de campagne que j’avais prévu de mettre en quarantaine. Et il a répondu qu’il pouvait y aller, car en cas d’hospitalisation, il valait mieux éviter la saturation des hôpitaux parisiens. Puis j’ai quitté Paris.

Je suis malade depuis plus de 15 jours. Mais j’ai eu des téléconsultations. Mon médecin m’a inscrit sur le site de l’APHP (Service des Hôpitaux Parisiens) qui deux fois par jour, ils m’envoient un questionnaire sur mon pouls et le nombresimples respirations par minute. Et une demi-heure plus tard, quelqu’un m’a appelé pour poser des questions supplémentaires. C’était extraordinaire car cela a calmé ma panique et mon anxiété.

La légère fièvre est descendue, mais j’ai toussé. Oui J’ai vécu quelque chose que je n’avais jamais ressenti. Ce n’est pas une douleur mais une sensation extrêmement rare dans la poitrine, comme s’il y avait quelque chose en moi, une oppression, mais ce n’est ni une laryngite ni une pharyngite. J’ai eu 25 respirations par minute, puis les services médicaux ont cessé de m’appeler lorsque je suis descendu en dessous de 20 respirations par minute.

Je continue à tousser, quand je me réveille, je tousse pendant presque une heure. Mais au moins je ne suis pas essoufflé quand je parle. J’en suis déjà à la fin. J’avais une forme bénigne. Mais tout mon entourage était inquiet. Ma belle-fille qui vit avec moi n’a eu aucun symptôme, pas plus que mon fils, malgré le fait que le médecin considère qu’ils étaient nécessairement infectés. Je veux préciser que depuis mon arrivée dans ma maison de campagne, J’ai respecté la quarantaine totale. Je n’ai jamais quitté la maison avant hier, 16 ans après l’apparition des symptômes. “

María Lucía Orozco, 59 ans, Paris, France: “J’ai eu du mal à respirer”

Maria Lucia Orozco. © Avec la permission de Maria Lucia Orozco

“Mes symptômes ont commencé le vendredi 13 mars avec beaucoup d’inconfort, beaucoup de douleur dans le corps. Je me suis allongé parce que je ne pouvais pas supporter la douleur dans mon corps et la fièvre a continué à monter à 39 degrés.

La fièvre a chuté. Mais le lendemain, j’ai eu une mauvaise toux et beaucoup d’inconfort. Et j’étais essoufflé. J’ai appelé 15 (nombre d’urgences médicales en France) et l’infirmière m’a répondu. L’ambulance est arrivée avec deux infirmières qui ont bien pris soin de moi. Ils m’ont demandé si j’étais diabétique, si j’avais des tests de diabète et de respiration. Plus tard, ils m’ont dit que le mieux était que j’aille avec eux à l’hôpital. J’étais à l’hôpital le dimanche 15 mars et j’ai été libéré le lundi 16. À l’hôpital, ils m’ont fait un test sanguin, un test d’urine, et ils m’ont donné le test du coronavirus et je suis sorti positif. Depuis lundi je suis chez moi. Je prenais des antibiotiques depuis sept jours et jusqu’à présent, Dieu merci, je vais mieux. Je ne sais pas si le virus a disparu. Je n’ai pas comparé ce coronavirus à une grippe car c’est quelque chose de très différent. “

Denis Rambaud, 65 ans, Mulhouse, Est de la France: “J’ai perdu six kilos en deux semaines”

Denis Rambaud. © Avec la permission de Denis Rambaud.

“Vendredi matin, le 13, j’ai parlé avec mon médecin et je lui ai dit que j’avais mal à la tête, il toussa un peu et il était fatigué comme s’il avait couru trois marathons. Le médecin m’a dit qu’il n’était même pas nécessaire de faire le test. Et il a dit “vous avez le Covid”. J’avais quatre jours avec 38 ou 39 degrés de fièvre. Mes amis avaient jusqu’à 40 degrés de fièvre. Puis la fièvre a disparu. Mais il était toujours fatigué. J’ai même eu du mal à parler à des amis. C’était un test de force de parler au téléphone parce qu’il n’avait pas les capacités intellectuelles. J’ai perdu six kilos parce que j’ai perdu l’appétit. Je n’ai pas perdu mon odorat. Mais je ne bougeais pas du tout. Depuis hier (29 mars) je peux parler au téléphone. ¡Si tu connaissais le plaisir je dois savoir que tout ça est fini pour moi! “

Alicia Bailón, 44 ans, France: “Nous avons tous les deux complètement perdu notre odorat”

Alicia Bailon. © Avec l’aimable autorisation.

“Alicia, 44 ans. Mon mari a été le premier à avoir des symptômes. Il est allé travailler le lundi 16 mars et il a commencé à se sentir mal à son retour. Je l’ai suivi deux jours plus tard. J’ai commencé avec 38 degrés de fièvre et un épuisement terrible. (…) Il était difficile pour moi de me lever. Nous n’étions jamais tombés tous les deux malades. Le médecin nous a arrêtés pendant 14 jours. Et petit à petit nous nous rétablissions. Nous avons tous deux complètement perdu notre odorat. Je pense que je suis déjà capable de détecter les odeurs. C’est le dernier symptôme qui persiste. Mon mari a pris des comprimés d’eau de Javel pour les dissoudre. Normalement, vous en versez un par litre et versez et versez jusqu’à ce que vous réalisiez que vous n’avez pas d’odeur. “

Entretiens réalisés par Raphaël Moran, Radio France International.

