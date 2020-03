MyFrenchFilmFestival donne accès gratuitement aux meilleurs courts métrages français de la décennie

La propagation rapide du coronavirus et l’enfermement ont contraint des festivals, des événements culturels et des cinémas à fermer leurs portes ou à être reportés. Cette année, un festival du court métrage français a décidé de partager gratuitement le meilleur de ses compétitions en ligne pour un accès mondial.

En période de confinement, la culture cinématographique ne doit pas se concentrer uniquement sur Netflix et la télévision. MyFrenchFilmFestival, festival international de courts métrages en ligne, propose une autre alternative.

Depuis 2011, ce festival offre aux amateurs de cinéma français la chance de voir une sélection de films en salles mais aussi sur un site internet. Et cette année, les organisateurs ont décidé de diffuser gratuitement des dizaines de courts métrages en ligne: le meilleur des 10 dernières années.

Toutes les bandes ont été traduites avec des sous-titres dans différentes langues, dont l’espagnol. Certains d’entre eux ont été nominés ou récompensés lors de prestigieux festivals internationaux tels que Cannes ou Venise.

Films d’animation aussi

Des films comme Not a hair more, not a hair less, de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller, nominés aux César de cette année, seront revus à plusieurs reprises.

Sunday Lunch, de Céline Devaux, faisait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes en 2016.

Il existe également une vaste sélection de films d’animation pour enfants.

Tous les courts métrages sont disponibles gratuitement dans le monde entier jusqu’au 27 avril.

