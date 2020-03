Ne sera pas soumis aux règles de propriété de l’UE

Airbnb a remporté une victoire juridique clé après qu’un tribunal européen a statué jeudi que la société de location de biens immobiliers en ligne ne serait pas soumise à l’UE. réglementation immobilière, suite à un différend amer avec l’industrie française du tourisme et de l’hôtellerie.

La Cour de justice européenne a déclaré dans sa décision écrite qu’Airbnb devait être classé comme une plate-forme d’information et non comme un agent immobilier. Le tribunal luxembourgeois a également conclu qu’Airbnb ne fixait pas de plafond sur ce que les propriétaires facturaient aux locataires et que les consommateurs «disposaient d’un certain nombre d’autres canaux» en dehors d’Airbnb pour trouver un logement.

L’affaire a été portée par une association française de professionnels du tourisme et de l’hôtellerie dénommée AHTOP, ou «l’Association pour un hébergement et un tourisme professionnels».

AHTOP a soutenu qu’Airbnb ne se contente pas de connecter deux parties via sa plateforme, mais agit également en tant qu’agent immobilier sans détenir de licence professionnelle.

Mais le tribunal a jugé qu’Airbnb est, en substance, un «service de la société de l’information» qui existe d’une manière «distincte du service ultérieur auquel il se rapporte».

La victoire juridique d’Airbnb a été quelque peu surprenante depuis que le même tribunal européen a décidé il y a deux ans que le service de covoiturage Uber devait être classé comme une entreprise de services de transport, soumettant ainsi l’entreprise à une réglementation plus stricte.

L’industrie touristique française a longtemps regretté Airbnb pour l’impact négatif qu’elle a eu sur les hôtels. La France est toujours la destination la plus populaire pour les touristes dans le monde.

Airbnb, basée à San Francisco, a été accusée d’agir en toute impunité dans les pays étrangers, jetant son poids considérable pour atteindre ses objectifs commerciaux. Dans le même temps, l’entreprise a pris des positions politiques de gauche au pays et à l’étranger.

Airbnb a infamément diffusé une publicité anti-Trump avant le discours sur l’état de l’Union de 2018 dans lequel la société se moquait du commentaire présumé du président Trump sur les pays “shithole”.

“Nous avons entendu dire qu’il y avait un certain intérêt pour ces belles destinations”, a déclaré la publicité, en promouvant des séjours dans des destinations aussi dangereuses que Haïti et El Salvador, en utilisant le hashtag #WeAccept.

Airbnb a engagé le procureur général d’Obama, Eric Holder, en 2016 pour aider la société à créer une politique anti-discrimination. Dans le cadre du mandat de Holder, Airbnb a promu #WeAccept par le biais de diverses publicités et promotions en ligne.

Airbnb a également boycotté la Cisjordanie l’année dernière, bloquant toutes les propriétés des colonies israéliennes construites en Cisjordanie. La décision a été accueillie avec un contrecoup instantané, des responsables israéliens accusant Airbnb de pratiques discriminatoires.

La société a par la suite annulé la décision à la suite d’une série de poursuites.

“Nous continuerons à autoriser les inscriptions dans toute la Cisjordanie, mais Airbnb ne tirera aucun profit de cette activité dans la région”, a déclaré Airbnb dans un communiqué.