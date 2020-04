Netanyahu a promis de créer un gouvernement pour lutter contre le coronavirus

Le futur gouvernement “prendra soin de tous les citoyens d’Israël” et “protégera la démocratie”, a déclaré plus tôt le président de la Knesset Beni Ganz.

Le chef du parti Likoud et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont déclaré lundi qu’un cabinet d’urgence, nécessaire pour lutter contre le coronavirus, sera mis en place après les dernières élections, comme il l’avait promis. Le Premier ministre a publié le compte rendu sur Twitter après la signature d’un accord sur la création d’une coalition gouvernementale avec le parti Cahol Lavan par le président de la Knesset (Parlement) de la 23e Knesset d’Israël, Beni Gantz.

«J’ai promis un gouvernement national extraordinaire à l’État d’Israël, qui agira pour sauver la vie et le bien-être des citoyens israéliens. Je ferai n’importe quoi pour vous, citoyens d’Israël », a écrit Netanyahu.

Plus tôt dans la journée, Ganz a déclaré sur Twitter que l’accord signé avec le Likoud permettrait à Israël d’éviter une troisième et une quatrième élections consécutives. Il a promis que le futur gouvernement «lutterait contre le coronavirus», «prendrait soin de tous les citoyens israéliens» et «protégerait la démocratie.

Netanyahu et Ganz ont signé lundi soir un accord pour former une coalition gouvernementale à la suite des élections du 2 mars. Selon la radio d’Etat israélienne Kan, selon l’accord, Netanyahu sera le Premier ministre pour la première année et demie, après quoi, dans le cadre de la rotation, le cabinet déménagera à Ganz. Selon la loi, jusqu’au soir du 7 mai, la majorité des membres de la Knesset (au moins 61 sur 120) doivent recommander un candidat au président Reuven Rivlin, qui disposera alors de 14 jours pour constituer le cabinet. S’il ne parvient toujours pas à le faire, le pays se rendra aux quatrièmes élections consécutives.

Après le vote précédent sur la composition du Parlement du 17 septembre 2019, Netanyahu et Ganz n’ont pas réussi à former un gouvernement dans les 28 jours, après quoi Reuven Rivlin a accordé 21 jours à l’ensemble de la Knesset, mais il a également échoué. Suite à l’échec de la formation d’un gouvernement en 28 jours et deux semaines supplémentaires après les premières élections de 2019, Netanyahu a adopté une loi par le Parlement le 9 avril 2010, pour le dissoudre et procéder à la toute première réélection de l’État juif le 17 septembre. .

