Notre-Dame incapable d’organiser des services de Noël en raison de dommages causés par un incendie

PARIS (AP) – La cathédrale Notre-Dame n’est pas en mesure d’accueillir les services de Noël pour la première fois depuis la Révolution française, car le monument parisien a été trop profondément endommagé par l’incendie de cette année.

Ainsi, son clergé, son chœur et sa congrégation en exil célèbrent la fête dans une autre église gothique à côté du musée du Louvre.

L’incendie accidentel d’avril a détruit le toit du monument médiéval et effondré sa flèche, et la reconstruction devrait prendre plusieurs années. Les responsables disent que la structure est trop fragile pour laisser entrer les visiteurs, et il y a toujours un risque d’empoisonnement par les tonnes de poussière de plomb libérées par les flammes.

La veille de Noël et le jour de Noël auront lieu dans l’église Saint-Germain l’Auxerrois, autrefois utilisée pour la royauté française. Le recteur de Notre-Dame, Monseigneur Patrick Chauvet, y célébrera la messe mercredi pour les fidèles de Notre-Dame, accompagné d’une chanson de certains chœurs désormais itinérants de Notre-Dame.

Une plate-forme liturgique en bois a été construite dans l’église Saint-Germain pour ressembler à la nôtre. La sculpture emblématique de la cathédrale du XIVe siècle «La Vierge de Paris», qui a survécu à l’incendie, est également exposée.

La cathédrale de renommée mondiale a connu de nombreux bouleversements depuis la pose de sa première pierre en 1163. Elle a interrompu les services après que les révolutionnaires ont renversé la monarchie et déclaré Notre-Dame “temple de la raison”, mais a repris les activités religieuses sous Napoléon en 1803, selon la cathédrale. fonctionnaires.

Il a continué pendant deux guerres mondiales et l’occupation nazie. Des soldats ont gardé sa messe de Noël en 2015, des semaines après les attentats terroristes les plus meurtriers de la France.

Aujourd’hui, les tours jumelles de Notre-Dame dominent toujours l’île de la Cité au cœur de Paris, attirant des touristes prenant des selfies le long des quais environnants. Mais en cette période des fêtes, sa façade est protégée par des échafaudages au lieu de l’immense sapin de Noël qui orne normalement son esplanade.