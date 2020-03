«Nous enrichissons plus d’uranium qu’avant l’accord»

Le président iranien Hassan Rouhani s’est vanté jeudi que l’Iran enrichit désormais plus d’uranium qu’il ne l’était avant l’accord nucléaire du président Barack Obama, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA).

Cette fierté serait un embarras profond pour les partisans du JCPOA si elle était vraie puisque l’Iran n’a abrogé que les dernières dispositions de l’accord il y a une semaine.

«La pression a augmenté sur l’Iran, mais nous continuons de progresser. Nous n’avons pas de limites sur le dossier nucléaire, et nous augmentons chaque jour l’enrichissement », a déclaré Rouhani dans un discours télévisé.

Rouhani a affirmé que l’Iran était patient depuis que le président «imprévisible» Donald Trump avait fait «l’erreur» de se retirer du JCPOA. Il a poursuivi les efforts de l’Iran pour faire chanter l’Europe en disant qu’il envisagerait de revenir aux limites établies par le JCPOA si les Européens «rattrapaient» la sortie de l’Amérique.

“S’ils ne le font pas, nous réduirons à notre tour nos engagements”, a-t-il déclaré.

Mardi, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont rejeté les allégations de l’Iran selon lesquelles il était en droit de reprendre l’enrichissement illimité d’uranium et ont déclenché pour la première fois le mécanisme de règlement des différends du JCPOA. Ce processus pourrait finalement se terminer avec le vote du Conseil de sécurité des Nations Unies pour réimposer l’intégralité des sanctions internationales à l’Iran, ajoutant au fardeau déjà écrasant des sanctions américaines rétablies par Trump.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a dénoncé avec colère l’invocation par l’Europe du mécanisme de règlement des litiges comme “juridiquement sans fondement et une erreur stratégique d’un point de vue politique”. Rouhani a menacé de violentes attaques contre des soldats européens, tout comme l’Iran et ses mandataires ont mené des attaques terroristes contre des Américains, si l’Europe n’obéit pas aux demandes de l’Iran.

«Aujourd’hui, le soldat américain n’est pas en sécurité, demain ce pourrait être le tour du soldat européen. Vous souffrirez si vous prenez une mauvaise décision », a déclaré Rouhani.

Jeudi, Zarif a incité les Européens à être des “apaiseurs” et des marionnettes de Trump, qu’il a décrit comme un “intimidateur de lycée” pour avoir apparemment utilisé des menaces tarifaires pour forcer la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni à activer le mécanisme de règlement des différends du JCPOA. Certains diplomates européens ont grommelé que les tarifs douaniers étaient menacés par Washington, mais ont déclaré que le comportement de l’Iran les avait incités à prendre des mesures avant qu’elles ne soient prises.

L’Associated Press a rapporté que l’Iran «n’a augmenté que modestement son activité nucléaire» malgré les vantards belliqueux de Rouhani.

«Ces derniers mois, elle a augmenté son enrichissement d’uranium à 4,5% – supérieur à la limite de 3,67% fixée par l’accord mais loin des 20% d’enrichissement auxquels il était engagé avant l’accord. L’uranium doit être enrichi à 90% pour être utilisé dans une arme nucléaire », a écrit l’AP, sans mentionner que l’atteinte d’un enrichissement de 20% couvre environ 90% du travail requis pour créer des matériaux de qualité militaire.

Le chef de l’agence nucléaire iranienne a déclaré en novembre que plus d’un millier de centrifugeuses de l’installation nucléaire de Fordow étaient en train de tourner pour enrichir l’uranium à 5%. Il a également déclaré que l’Iran détenait un stock important de 20% d’uranium, qui peut être utilisé dans les réacteurs de recherche.

Rouhani a déclaré en décembre que l’Iran testait des centrifugeuses à uranium encore plus avancées, en violation flagrante du JCPOA. Les centrifugeuses en question pourraient rapidement accélérer la production d’uranium de qualité militaire.

Les services de renseignements israéliens ont averti mercredi que sur sa trajectoire actuelle, l’Iran disposerait de suffisamment d’uranium enrichi pour produire une bombe nucléaire d’ici la fin de cette année, bien qu’il ne dispose toujours pas de la technologie de missile nécessaire pour fournir une ogive nucléaire à longue portée. Cependant, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont écrit une lettre aux Nations Unies en décembre pour avertir que l’Iran était beaucoup plus proche de produire des missiles à capacité nucléaire qu’on ne le pensait auparavant et a violé les résolutions des Nations Unies pour atteindre cette capacité.

Radio Farda a rapporté mardi que le Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (IRGC) iranien avait publié des photos d’au moins trois “villes de missiles” souterraines où d’énormes stocks de missiles sont conservés dans des bunkers durcis à des centaines de mètres sous les montagnes. L’IRGC a vraisemblablement publié les photos pour souligner que ses missiles ne peuvent pas être neutralisés avec des frappes aériennes préventives.