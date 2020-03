Nous sommes en guerre contre le coronavirus!

La France imposera un confinement quasi total à tous les habitants à partir de mardi midi. Ils ne pourront sortir dans la rue que pour les nécessités de base afin d’empêcher la propagation du nouveau coronavirus, présent sur tout le territoire national.

“A partir de demain à midi et pendant au moins 15 jours, la circulation des personnes sera considérablement réduite”, a déclaré le président Emanuel Macron dans un discours à la nation diffusé à la télévision.

Les citoyens ne peuvent circuler dans la rue que pour se rendre au travail ou en revenir, aller au supermarché et se rendre dans les centres de santé si nécessaire, et toute infraction sera sanctionnée. À partir de mardi midi, il ne sera plus possible de “rencontrer des amis ou d’aller au parc”, a déclaré Macron, après que des images aient été vues dimanche sur les réseaux sociaux de Français rassemblés dans des parcs et jardins en train de bronzer.

“Nous sommes en guerre. Une guerre pour la santé, mais l’ennemi est là. Invisible, glissant”, a rappelé le président français d’un ton martial. “Je vous demande d’être responsable et de ne pas paniquer”, a-t-il ajouté. “La France traverse une période très difficile” et “nous devrons nous adapter” mais “nous gagnerons”, a-t-il déclaré.

La France, l’une des principales flambées du coronavirus en Europe, compte 6 633 personnes infectées et 148 morts de la pandémie de COVID-19, selon un dernier rapport publié lundi soir. Tous les lieux publics non essentiels, comme les bars, les restaurants et les cinémas, sont déjà fermés dans le pays, qui est en phase 3 de l’épidémie, ce qui implique que le coronavirus est présent sur tout le territoire.

La France suit les traces de l’Italie et de l’Espagne, les deux pays les plus touchés en Europe par le coronavirus, où il existe déjà de sérieuses restrictions aux déplacements de ses habitants. La situation “est très préoccupante” et “se dégrade très rapidement”, a prévenu le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, qui a ajouté que les cas se multiplient par deux tous les trois jours.

300 000 millions d’euros

Pour atténuer les effets économiques du coronavirus, Macron a promis une garantie de 300 000 millions d’euros de prêts bancaires aux entreprises qu’il a invité à “adapter son organisation pour respecter les mesures de protection”.

Il s’agit, a-t-il expliqué, “d’un dispositif exceptionnel pour différer les charges fiscales et sociales, soutenir ou allonger les échéances bancaires et les garanties de l’État à hauteur de 300 000 millions d’euros pour tous les prêts bancaires contractés auprès des banques”. Il a également promis que l’État français aiderait les entreprises menacées de faillite en raison du coronavirus.

D’autre part, Macron a également annoncé le report du deuxième tour des élections municipales, prévu dimanche, après un premier tour marqué par une abstention historique.

“Cette décision a été unanimement acceptée” par tous les dirigeants du parti, a indiqué le président français, qui n’a pas donné de date, bien que son Premier ministre, Edouard Philippe, ait auparavant proposé de les reporter au 21 juin.

À l’heure où le monde entier est retranché face à la pandémie, le président français a annoncé que l’Union européenne fermerait toutes ses frontières à l’étranger pendant 30 jours.

Une réunion extraordinaire des 27 dirigeants de l’Union européenne se tiendra mardi.

“Sauver des vies, rester à la maison”, Emmanuel Macron, président de la France.

