«Nous sommes en guerre»: la France mobilise l’armée et resserre le contrôle de l’épidémie de coronavirus – National

Le président français Emmanuel Macron a ordonné lundi des restrictions strictes à la circulation des personnes afin de ralentir la propagation du coronavirus, et a déclaré que l’armée serait mobilisée pour aider à transporter les malades vers les hôpitaux.

La France a déjà fermé des restaurants et des bars, fermé des écoles et mis des stations de ski hors de portée, mais Macron a déclaré que des mesures sans précédent en temps de paix étaient nécessaires car le nombre de personnes infectées doublait tous les trois jours et les décès montaient en flèche.

Dans une sombre adresse à la nation, le président a déclaré qu’à partir de mardi midi (1100 GMT), les gens devraient rester chez eux, sauf pour acheter des produits d’épicerie, se rendre au travail, faire de l’exercice ou pour des soins médicaux.

Quiconque bafouant les restrictions, en place depuis au moins les deux prochaines semaines, serait puni.

«Je sais que ce que je vous demande est sans précédent, mais les circonstances l’exigent», a déclaré Macron.

“Nous ne sommes pas contre une autre armée ou une autre nation. Mais l’ennemi est là: invisible, insaisissable, mais il progresse. »

Quelque 100 000 policiers seront déployés pour faire respecter le verrouillage, a déclaré le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner. Des points de contrôle seront mis en place dans tout le pays et les personnes en déplacement devront pouvoir justifier leur voyage sur un document imprimé du ministère, piétons compris, a-t-il déclaré.

Macron a déclaré qu’une action plus dure était nécessaire après qu’un trop grand nombre de personnes aient ignoré les avertissements antérieurs et se soient mêlées dans les parcs et au coin des rues au cours du week-end, risquant leur propre santé et le bien-être des autres.

En France, le coronavirus a tué 148 personnes et infecté plus de 6 600.

ARMY MOBILIZED

Dans le cadre de ces nouvelles mesures, des soldats aideraient à transporter les malades vers des hôpitaux de capacité inutilisée et un hôpital militaire avec 30 lits de soins intensifs serait installé dans la région orientale de l’Alsace, où l’un des plus grands pôles d’infection a éclaté.

Macron a déclaré qu’il reportait dimanche le deuxième tour des élections locales. Parce que le seul objectif du gouvernement devait être de lutter contre la pandémie, il a déclaré qu’il suspendait son programme de réforme, en commençant par sa refonte du système de retraite.

Le gouvernement légiférerait, si nécessaire, par décret pour lutter contre le coronavirus, a-t-il déclaré.

Les infections à coronavirus et les décès en France et en Espagne ont augmenté à un rythme à peine quelques jours derrière celui de l’Italie, l’épicentre de l’épidémie en Europe où les hôpitaux des régions les plus touchées du nord sont à bout de souffle.

Cherchant à rassurer davantage les entreprises, Macron a déclaré que le gouvernement garantirait 300 milliards d’euros de prêts. Le plan de garantie de prêt sera soumis au Parlement dans les semaines à venir et sera rétroactif, a indiqué une source du ministère des Finances.

Les factures de loyer et de services publics dues par les petites entreprises seraient également suspendues pour les aider à traverser la crise économique, a-t-il ajouté.

“Aucune entreprise française, quelle que soit sa taille, ne sera exposée au risque d’effondrement”, a déclaré Macron.

