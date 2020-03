Orange s’associe à Google sur le câble sous-marin Dunant

L’opérateur français de télécommunications Orange s’est associé à Google de collaborer au déploiement de la Câble sous-marin transatlantique Dunant, Quoi reliera les États-Unis à la France, a fait savoir la société française ce vendredi. Le câble sous-marin de 6600 kilomètres de long commencer à servir fin 2020.

L’Atlantique est l’un des itinéraires de câbles sous-marins les plus fréquentés au monde, a déclaré l’opérateur de télécommunications dans un communiqué de presse. “Dunant aidera à répondre à l’énorme demande de flux de données et fournira des connexions plus rapides et plus efficaces aux clients Orange et Google”, a-t-il déclaré, ajoutant:

Grâce à ce partenariat, Orange sera en meilleure position pour accompagner le développement de nouveaux usages pour ses consommateurs et ses clients professionnels en Europe et en Amérique. Cela renforcera également sa position de leader international sur le marché de gros en ce qui concerne les fournisseurs de contenu et les opérateurs tiers.

Orange détaillé que construira et exploitera la station d’atterrissage sur la côte atlantique française Il sera également chargé de fournir les liaisons terrestres du service réseau vers Paris. Il a également souligné que l’un des avantages est qu’il bénéficiera de paires de fibres d’une capacité supérieure à 30 Tbp / s par paire. Avec cela, il a illustré, vous pouvez transférer un film de 1 Go en 30 microsecondes.

Enfin, les Français ont noté que cette Ce sera le premier nouveau câble sous-marin à relier les États-Unis à la France en plus de 15 ans.. Dunant fait partie d’une série d’investissements dans les infrastructures que Google a réalisés dans diverses parties du monde, comme le câble sous-marin Curie, qui relie le Chili à Los Angeles.

