Paris méconnaissable depuis les airs au milieu de la quarantaine des coronavirus

La Préfecture de Paris publie une vidéo tournée par un drone montrant le centre historique de la capitale française. Le paysage représente une population confinée ou qui a abandonné la ville, comme le révèlent les données des utilisateurs de téléphones portables.

Cela ressemble à un modèle. Paris semble immobile et vide, comme une ville après l’apocalypse. Une musique profonde accompagne les images de la cathédrale Notre-Dame en silence, les travaux de restauration étant paralysés. Les rues de la capitale, le centre économique de la France et le lieu le plus visité de France sont méconnaissables. Au lieu de la congestion du trafic habituel et sans pollution de l’air habituel, on observe la place statique de la Concorde, les Champs Elysées désertés, à l’exception d’un bus qui continue de circuler, même si ce n’est pas seulement pour offrir un point de référence qui nous permet de nous souvenir d’un monde qui depuis quelques jours a cessé d’exister.

Cependant, les Parisiens sont toujours là, entassés derrière les fenêtres des immeubles en attendant la fin de la quarantaine. Certains ont perdu patience et à la perspective d’être confinés dans leurs appartements, ils ont fui vers la province, chez eux le week-end ou chez leurs proches.

Le PDG de l’opérateur téléphonique Orange, Stéphane Richard, assure sur la base des données recueillies que 17% de la population de Paris et de la banlieue ont fait leurs valises entre le 13 et le 20 mars pour retrouver leur famille ou une seconde maison en dehors de la capitale française.

L’épidémie “continue de s’aggraver”

Pendant ce temps, l’épidémie de coronavirus “continue de s’aggraver” et en 24 heures a tué 365 personnes en France, dont une jeune fille de 16 ans, mettant le bilan à près de 1 700 décès, ont annoncé jeudi les autorités sanitaires.

Un total de 3 375 patients sont en soins intensifs (+548 en une journée), sur un total de 13 904 (+2 365) hospitalisés, a détaillé le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, qui a précisé que le nombre total de décès est de 1 696. .

Salomon a souligné qu’un tiers des personnes hospitalisées en soins intensifs ont moins de 60 ans.

“L’épidémie continue de s’aggraver” et mobilise “de manière exceptionnelle et sans précédent” tous les hôpitaux, publics et privés. De tous les établissements, 576 reçoivent des patients “positifs pour Covid-19”, a déclaré Salomon dans son communiqué de presse quotidien.

