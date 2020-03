[Parte1] Survivre au confinement: télétravail

# Remainteenhouse. Les mesures de sécurité sont multipliées pour maintenir les populations isolées et empêcher le Coronavirus de se propager davantage. Mais comment rester enfermé seul ou accompagné et survivre à la tentative?

Depuis l’enfermement imposé par l’alerte sanitaire, nous avons choisi de parler de télétravail. Bien que pour de nombreux experts, il soit l’un des meilleurs moyens de concilier vie privée et vie professionnelle, dans cette période exceptionnelle, les deux sont mélangés par obligation. Le résultat n’est donc pas le même puisque cette modalité de vie du salarié n’a pas été choisie.

Le psychiatre et chercheur Miguel Benazayag le compare à luiou qui est vécu en prison: “Du coup, on ne peut pas habiter les circuits normaux et il y a aussi un danger. [del confinamiento que vivimos] c’est comme une roulette russe, ce n’est pas seulement la course des taureaux, il y a aussi une menace. ”

Le court-circuit du télétravail

Miguel Benazayag hIl parle de son expérience de thérapeute mais aussi de prisonnier politique: quatre ans sous la dictature argentine. Dans ce contexte de confinement forcé et de danger sanitaire, il ne considère pas que le télétravail soit la solution pour tout le monde. “Ce n’est pas pareil ce que l’on est pour l’extérieur et ce qu’on est pour l’intérieur, estime-t-il, lorsque les deux se mélangent, un court-circuit se produit. C’est pourquoi le télétravail n’est pas aussi évident à faire que vous ne le pensez, ce n’est pas un confort “, explique-t-il.

Le psychiatre ajoute qu’il est “un reflet de la promiscuité de notre temps”. “Avec toutes les nouvelles technologies, il n’y a plus de lieu public et de lieu privé, qui désorganise énormément l’ordre psychologique et cérébral. Il n’y en a plus à l’intérieur et à l’extérieur. C’était déjà une tendance, maintenant avec des centaines de millions de personnes confinées, ce sera être un choc “, dit-il.

Alicia Bailón, interviewée par María Carolina Piña, ne pourrait pas être plus d’accord avec Miguel Benazayag: “La situation dans notre maison n’est pas très facile car nous sommes un couple dans lequel nous travaillons tous les deux, je peux travailler à la maison mais pas mon mari. Je dois donc rester à la maison avec les deux filles. Elles sont d’âge scolaire et ce n’est pas facile d’assister à des réunions avec l’ordinateur et d’essayer de contrôler qu’elles font leurs devoirs, qu’elles s’habillent, qu’elles organisent. ”

Conseils pour le télétravail

Pour que la raison ne soit pas trop confinée, nous vous laissons quelques conseils d’experts au télétravail à l’époque du Coronavirus.

Essayez d’imposer une discipline et des horaires établis avec des collègues et des patrons. Fixez des limites. Faire taire un groupe WhatsApp n’est pas puni par la loi sur le confinement. Ne travaillez pas en pyjama. Mettre des vêtements indique au cerveau qu’il est temps de commencer la journée. Séparez l’espace de travail de l’espace de vie. Idéalement, vous devriez travailler dans un espace totalement séparé, mais nous n’avons pas tous la possibilité d’avoir un bureau ou – de luxe – un bureau à la maison. Que faire pour concilier télétravail, casseroles et enfants? Miguel Benazayag recommande de limiter le plus possible le temps de travail et de se déconnecter (ne pas vérifier les emails professionnels par exemple).

On estime que 15 à 25% des personnes qui ont un emploi en France font déjà du télétravail. Des chiffres bien inférieurs à ceux des pays scandinaves, par exemple, où le “présentéisme” n’est pas l’épine dorsale de la culture du travail. Le Coronavirus efface ces statistiques. Quant à l’Amérique latine, au Brésil, elle fait du télétravail depuis plus de 20 ans, mais la pratique est ralentie dans la région par un accès Internet inégal.

Et la solitude? Ce ne sont pas seulement les couples avec enfants qui travaillent et jonglent avec des collègues hyperconnectés. De plus, le maintien d’un contact professionnel en toute urgence peut produire plus d’anxiété. Sans se tourner vers des écrans de toutes sortes pour rechercher de la compagnie, Benazayag recommande que ce temps d’enfermement soit un «temps d’introspection» pour que «l’enfer ne soit pas soi-même».

