“Pas de place pour un jeu normal”

Alors qu’il y a quatre ans, seule une poignée de politiciens des deux partis américains croyaient en la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle, la situation a maintenant radicalement changé.

Le New York Times en parle.

Comme indiqué dans les médias, la crainte de la réélection de Trump a forcé les démocrates à tout faire pour éliminer Bernie Sanders, qui interférait avec le candidat clé du parti Joe Biden. Si en 2008 et 2016 les primaires du Parti démocrate ont été tenues à leur fin victorieuse, en 2020 le risque a été jugé déraisonnable.

L’ancien gouverneur du Vermont Howard Dean a noté qu’il était nécessaire de sortir Sanders de la course avec précision et sans hostilité. C’est pourquoi le sénateur de 78 ans a perdu contre Biden. Selon Dean, cela devrait aider les démocrates à ne pas perdre l’électorat de Saunders.

Le Parti démocrate n’a pas connu une telle mobilisation depuis 16 ans. La raison en est que personne d’autre ne doute de la victoire de Donald Trump. Le démocrate et consultant politique Paul Begala souligne que la «menace» de la réélection de Trump est «extrêmement élevée». C’est la plus grande crainte des démocrates au cours des quatre dernières années, et maintenant elle se réalise. L’épidémie de coronavirus joue le jeu de Trump, et maintenant il n’y a «plus de place pour un jeu normal» dans la course présidentielle, estime Paul Begala.

