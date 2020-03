Plus de 20 anciens soldats français sont devenus djihadistes

Le Centre d’analyse du terrorisme (CAT) a publié un rapport affirmant que pas moins de 23 anciens soldats français ont rejoint des groupes terroristes islamiques radicaux tels que l’État islamique.

Manon Chemel, l’auteur du rapport, a déclaré que la plupart des anciens soldats ont rejoint l’État islamique et que près de la moitié d’entre eux étaient des convertis islamiques, tandis que 10 étaient membres d’unités d’élite telles que la Légion étrangère ou les commandos aériens, Le Rapports Figaro.

Les autres anciens soldats auraient servi comme habitués principalement dans l’armée, un sujet servant dans la marine et un autre dans l’armée de l’air.

Les forces armées, selon le rapport CAT, sont une «cible stratégique de recrutement pour les groupes terroristes». Il a ajouté que beaucoup de ces recrues se retrouvent dans des positions stratégiques au sein de groupes terroristes, tandis que d’autres ont ciblé d’autres soldats et installations militaires.

Abdelilah H., un ancien légionnaire, a créé sa propre brigade djihadiste qui comprenait plusieurs des terroristes du massacre du Bataclan, tandis qu’un autre ancien soldat nommé Osama S. était membre de la police de la charia dans la capitale de l’État islamique, Raqqa.

Si la plupart des ex-soldats sont jeunes, certains, comme Frédéric R., arrêté en novembre par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), sont bien plus âgés. Dans la soixantaine, Frédéric R. aurait aidé des terroristes plus jeunes et aurait prétendu être un soldat de l’État islamique.

Le rapport intervient quelques mois à peine après qu’un rapport parlementaire français rédigé par les députés Éric Diard et Éric Poulliat ait révélé les craintes que des islamistes radicaux s’infiltrent dans le secteur public français, notamment la RATP de Paris, la société qui supervise le vaste réseau de transports publics de la capitale française.

Certains des anciens soldats qui ont rejoint des groupes terroristes sont en prison, mais de nombreux djihadistes devraient être libérés au cours des prochaines années. L’ancien juge antiterroriste Marc Trévidic a averti plus tôt ce mois-ci qu’au moins 400 djihadistes pourraient être libérés à partir de 2020 et 2021.

