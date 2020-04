Plus d’un millier de marins testés positifs pour COVID-19 sur des porte-avions “Charles de Gaulle”

Près de la moitié de la dotation du groupe naval du porte-avions français “Charles de Gaulle”, qui a dû interrompre sa mission la semaine dernière en raison de la propagation du coronavirus à l’intérieur, a été infectée, selon les données encore provisoires connues ce vendredi. (17.04.2020).

Devant la commission de défense de l’Assemblée nationale française, la ministre en charge, Florence Parly, a expliqué que sur les 2 010 tests effectués à ce jour, 1 081 ont été positifs, et sur les 24 derniers sont hospitalisés à l’hôpital militaire de Sainte-Anne de Toulon ( sud-est), l’un d’eux en soins intensifs.

Parly a nié les déclarations que certains marins impliqués ont faites dans les médias, affirmant sous couvert d’anonymat que, bien que le commandant de la mission ait voulu le suspendre lors d’un appel dans le port de Brest (nord-ouest) entre le 13 et le 16 mars, car ils avaient déjà été déclaré des cas, ses gestionnaires ne l’ont pas autorisé.

“Cette rumeur est fausse”, a-t-il déclaré avant de rappeler que le commandant lui-même l’avait démentie. Il a également affirmé qu’elle “avait immédiatement pris la décision d’interrompre la mission” lorsqu’elle a été informée “pour la première fois” le 7 avril que les membres de l’équipage présentaient des symptômes de COVID-19.

Au total, 2 300 hommes étaient affectés à cette mission, qui comprenait, outre le porte-avions “Charles de Gaulle”, deux frégates et un pétrolier. Avant de faire escale à Brest sur le chemin de la mer du Nord, où l’équipage a pu contacter leurs familles (source possible de la contagion), il avait créé un autre précédent à Chypre fin février.

Le ministre a commandé une enquête épidémiologique pour tenter de déterminer l’origine de l’épidémie à bord et une autre sur le commandement de la gestion des opérations, dont les résultats provisoires seront rendus publics dans deux semaines.

Au-delà des doutes sur la pertinence de l’échelle de Brest lorsque le coronavirus était connu pour se propager dans toute la France, la controverse autour de cette question a à voir avec le temps qu’il a fallu pour réagir et ramener les navires au port lorsque Il a été prouvé qu’il y avait tant de personnes infectées. Parly a insisté sur le fait que plus de 400 des militaires dont les tests se sont révélés positifs aujourd’hui sont asymptomatiques et que l’on en sait beaucoup plus sur le coronavirus qu’il y a quelques semaines.

Jusqu’à ce jeudi, près de 18 000 décès par coronavirus et plus de 31 300 hospitalisés, dont plus de 6 200 en soins intensifs, étaient officiellement enregistrés en France.