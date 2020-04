Plus d’une centaine de manifestants contre la quarantaine arrêtés à Berlin

La police de Berlin a arrêté plus de 100 personnes lors de manifestations contre les mesures restrictives liées au COVID-19, selon des responsables de l’application des lois sur Twitter.

Samedi, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans le centre de Berlin pour protester contre les mesures restrictives mises en place par les autorités pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Le rassemblement devait avoir lieu sur la place Rosa Luxemburg, mais la police a bloqué le passage.

En conséquence, pas plus de 100 personnes se sont rassemblées sur la place elle-même, les autres se tenant aux clôtures des rues adjacentes. L’action a duré un peu plus d’une heure, les gens se sont dispersés pacifiquement, la police n’a pas utilisé d’équipement spécial.

«Notre opération sur la place Rosa Luxemburg est terminée. Grâce à la fermeture des rues environnantes, nous avons pu empêcher une grande réunion. Beaucoup ont néanmoins violé la règle du maintien de la distance. Plus de 100 personnes ont été arrêtées », – indique le communiqué.

La principale revendication des manifestants était la restauration des droits constitutionnels. Ils considèrent les mesures restrictives comme une violation de leurs droits civils et économiques. Dans le même temps, à Berlin, comme dans d’autres régions d’Allemagne, les rassemblements sont interdits jusqu’au 4 mai, de plus, il est interdit de se rassembler en groupes de plus de deux personnes, uniquement s’il ne s’agit pas de parents ou de cohabitants.

En Allemagne, à l’heure actuelle, 152 mille cas de COVID-19 sont officiellement confirmés, 5,5 mille personnes sont mortes. A Berlin, ces chiffres sont respectivement de 5,5 mille et 147 décès. Dans un contexte de ralentissement de la croissance de nouveaux cas, l’Allemagne a commencé à supprimer progressivement les mesures restrictives à partir du 21 avril, mais la plupart d’entre elles sont toujours valables et la nouvelle phase d’atténuation devrait commencer le 4 mai.

Dans le même temps, les données de l’émission de télévision ZDF «Baromètre politique» montrent que 87% des Allemands considèrent les restrictions de sortie de maison et l’interdiction des contacts de plus de deux personnes dans les lieux publics, la majorité (81%) sont de l’avis que suffisamment d’efforts sont faits en Allemagne pour se protéger de la propagation du coronavirus.

