Pompeo a admis qu’il n’y avait aucune preuve de l’origine artificielle du coronavirus

. Dans le même temps, le secrétaire d’État américain a accusé Pékin d’entraver les tentatives de Washington de clarifier la question. Les États-Unis n’ont aucune preuve de l’origine artificielle du nouveau type de coronavirus. Cela a été reconnu par le secrétaire d’État américain Michael Pompeo mercredi sur Fox News.

Le chef de la politique étrangère américaine a été invité à commenter les allégations de Fox News selon lesquelles le virus aurait été transmis à un employé de laboratoire en Chine par une chauve-souris. Cet employé, selon la version ci-dessus, a ensuite infecté d’autres résidents de Wuhan.

«Nous ne savons pas cela ni d’où cela vient. C’est le principal problème », – Pompeo a répondu et accusé Pékin d’entraver les tentatives de l’administration américaine de clarifier la question. – «Lorsque nous avons essayé de le faire, les Chinois nous ont refusé non seulement l’accès au laboratoire, mais <…> partout où nous pourrions trouver la source d’origine du virus », – a déclaré le secrétaire d’État.

Le ministre des Affaires étrangères était sceptique quant à l’avis de l’ancien secrétaire d’État américain John Kerry sur la nécessité d’établir une coopération avec la Chine pour lutter contre la propagation de la maladie causée par le nouveau type de coronavirus, ainsi que dans le domaine de la cybersécurité.

«Le président Donald Trump a une vision complètement différente de celle [US] Président [Barack] Obama et Kerry. Il s’agit de relations commerciales déloyales, que le président [U.S.] essaie de démêler, ou de cyberattaques contre nous, que nous ne tolérerons pas. Nous aimerions trouver un moyen de travailler avec les Chinois dans tous ces domaines », – a déclaré Pompeo.