Pompeo a discuté de la situation en RPDC avec le ministre suédois des Affaires étrangères

Il a également exprimé son souhait d’une coopération transatlantique étroite pendant la pandémie.

Le secrétaire d’État américain Michael Pompeo a discuté de la situation autour de la RPDC par téléphone avec la ministre suédoise des Affaires étrangères Ann Linde, ainsi que des questions de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. Cela a été déclaré dans une déclaration écrite publiée par le chef du service de presse du Département d’État, Morgan Ortegus.

«Le secrétaire d’État Pompeo et le ministre des Affaires étrangères Linde ont discuté de plusieurs questions importantes pour les deux parties, y compris la propagation de la désinformation liée à [the coronavirus-induced disease] COVID-19, la coopération régionale et la République populaire démocratique de Corée », – a déclaré le diplomate.

Selon elle, le diplomate “a également exprimé son souhait d’une étroite coopération transatlantique pendant la pandémie alors que les deux pays cherchent à renouer des liens économiques”.

La stagnation des négociations sur la dénucléarisation entre Pyongyang et Washington est apparue après la conclusion non concluante du sommet de Hanoi en février 2019. Le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se sont à nouveau rencontrés le 30 juin 2019 dans la zone démilitarisée à la frontière entre la RPDC et République de Corée, où ils sont convenus de relancer le dialogue. Le 5 octobre dernier, des représentants de Washington et de Pyongyang se sont réunis en Suède, mais les consultations au niveau opérationnel n’ont pas porté leurs fruits et il n’y a pas eu de reprise des négociations.

