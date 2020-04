Pompeo pense que les autorités chinoises tentaient de cacher des informations sur le coronavirus

Le secrétaire d’État américain a déclaré qu’ils seraient punis.

Le secrétaire d’État américain Michael Pompeo estime que les autorités chinoises ont tenté de cacher certaines informations sur la prolifération des coronavirus et en seront tenues responsables. Le chef de la politique étrangère américaine a fait cette déclaration mercredi sur Fox News.

“Nous savons que le virus est originaire du Wuhan chinois, nous ne savons pas encore d’où il vient”, a-t-il déclaré. «Nous savons également que le Parti communiste chinois n’a pas été honnête. Nous savons que lorsque les médecins ont essayé de nous en parler, ils n’étaient pas autorisés. Nous savons que des journalistes américains ont été expulsés. Nous savons qu’ils ont essayé de le cacher », – a ajouté Pompeo.

«Nous avons la responsabilité de faire tout ce que nous pouvons pour traduire en justice les responsables de tels dommages à l’économie mondiale et de la vie des Américains et des peuples du monde entier», – a déclaré le secrétaire d’État. – «Nous allons nous concentrer sur la sécurité des gens pour l’instant, et le moment viendra où non seulement les États-Unis, mais je pense que le monde entier comprendra ce qui s’est passé. Je pense qu’à la fin, le Parti communiste chinois sera responsable de ce qui a été fait », – a ajouté Pompeo.