Pour arriver à zéro, les compagnies pétrolières britanniques ont besoin de 40 $ Brent

Jusqu’à 30 000 travailleurs de l’industrie pétrolière et gazière du Royaume-Uni seront licenciés et les revenus de l’industrie diminueront de près de 40% par rapport à l’année dernière.

De telles prévisions ont été faites pour l’industrie le mardi 28 avril par l’organisation non gouvernementale britannique Oil & Gas U.K.

Les analystes estiment que la crise pourrait durer au cours des 12 à 18 prochains mois.

Selon les estimations de Oil & Gas U.K., les revenus de la production sur le plateau continental britannique pourraient chuter cette année à 15 milliards de livres sterling [18.7 billion dollars]. L’année dernière, ce chiffre a atteint 24,5 milliards de livres.

De plus, si le prix moyen du pétrole Brent cette année est de 35 $ le baril, le secteur pétrolier britannique ne pourra même pas récupérer les coûts.

«Il est possible que cette année, le UKCS [Continental Shelf of the United Kingdom] fera face à un flux de trésorerie négatif pour la troisième fois en 40 ans depuis que le pool a vu sa génération de trésorerie positive pour la première fois », a déclaré Oil & Gas U.K.