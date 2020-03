Pourquoi Emmanuel Macron est l’anti Donald Trump

(CNN) – La France élit son nouveau président ce dimanche. Emmanuel Macron du parti En Marche récemment formé fait face à Marine Le Pen du Front national. Macron, qui a gagné de justesse au premier tour le 23 avril, était soutenu par l’ancien président américain Barack Obama. L’actuel président Donald Trump a salué le populisme et les opinions de Le Pen sur l’immigration, mais ne l’a pas approuvé. J’ai cherché la correspondante de CNN à Paris Melissa Bell pour connaître son point de vue sur le vote d’aujourd’hui et ce que cela signifie pour la France et les États-Unis. Ceci est notre conversation, faite par e-mail et légèrement modifiée pour une meilleure lecture.

Cillizza: Les sondages suggèrent que seul Macron pourrait perdre cela. Y a-t-il un sentiment que cela se produit? Et si oui, pourquoi?

Bell: Tout d’abord, un avis sur les sondages. Les sondages en France se sont révélés plus précis que les sondages lors du référendum britannique et de l’élection présidentielle américaine. Les sondeurs français m’ont expliqué dans la période précédant le premier tour qu’ils ne pensaient pas pouvoir tomber pour la même chose. Ils ont expliqué que la France a depuis longtemps un vote d’extrême droite et d’extrême gauche et qu’ils sont plus habitués à mesurer leurs résultats que les sondeurs anglo-saxons.

Le «vote caché» est quelque chose qu’ils sont mieux équipés pour détecter car ils sont plus habitués à le prendre en compte. Et cela a été vérifié. Au premier tour de scrutin du 23 avril, les sondeurs étaient très proches du résultat final. Il n’y a aucune raison de penser que cela ne se produira pas également dans le second.

Ce qui est inquiétant, c’est qu’un facteur extérieur pourrait finir par interrompre le processus du deuxième tour. Le souci était que quelque chose comme une attaque terroriste majeure perturbe la préparation du deuxième tour et donne à l’extrême droite un avantage, ce qui a placé la sécurité et la lutte contre l’extrémisme radical au centre de sa campagne. En fin de compte, il semble que ce soit un autre type d’événement externe qui a provoqué la panne: le filtrage massif des documents de Macron soigneusement planifié.

Cela dit, je ne pense pas que cela puisse permettre à Le Pen de gagner. Cela pourrait rendre votre résultat meilleur qu’il ne l’aurait été, mais probablement de façon marginale.

Cillizza: Nous entendons beaucoup parler du terrorisme et de l’immigration comme problèmes de campagne. Sont-ils les principaux parmi les Français? Ou y a-t-il d’autres problèmes que nous ne connaissons pas aux États-Unis?

Bell: L’immigration et le terrorisme ont été mis au premier plan par l’extrême droite et ont donc été au centre de l’attention. Mais le message de Le Pen va plus loin; il veut vraiment rendre la France encore plus belle en la rendant à nouveau française. Dans un sens, l’immigration et la lutte contre le terrorisme sont la première étape de ce qu’elle recherche. Elle a vraiment augmenté la rhétorique nationaliste ces derniers temps. Il a adopté un programme économique très à gauche. Il veut renforcer l’État-providence déjà substantiel de la France, quitter l’Union européenne et introduire des mesures protectionnistes pour relancer l’économie. Il y a beaucoup de président Trump dans ce qu’elle propose. Et elle prétend régulièrement croire que sa victoire préfigurait simplement la sienne.

Cillizza: Terminez la phrase: “Si Macron gagne, sa relation avec le président Trump sera …” Et expliquez-le.

Bell: “Compliqué”. Emmanuel Macron représente tout ce que Donald Trump n’est pas. Il représente l’ordre mondial avec lequel Trump s’est affronté: un consensus basé sur une idée de valeurs partagées au-delà de la poursuite des intérêts individuels. Il est pro-européen et pro-mondialisation. Il représentera un coup de fouet dans le domaine des dirigeants mondiaux qui sont préoccupés par les populistes et veulent les contenir.

