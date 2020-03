Pourquoi le Louvre a fermé

Un panneau expliquant la fermeture du musée est placé devant la pyramide du Louvre, l’entrée principale du musée, le 2 mars 2020. (Crédit: Ludovic Marin / . via .)

Note de l’éditeur: David A. Andelman, directeur exécutif du projet RedLines, est un contributeur de CNN où ses chroniques ont reçu le prix Deadline Club du meilleur écrivain d’opinion. Il est l’auteur de “A Shattered Peace: Versailles 1919 and the Price We Pay Today” et “A Line in the Sand: Diplomacy, Strategy and a History of Wars That Almost Happened”, qui seront publiés prochainement. Il a été correspondant à l’étranger pour le New York Times et CBS News en Europe et en Asie. Suivez-le sur Twitter @DavidAndelman. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur.

Paris (CNN) – Lorsque le directeur de l’école privée de mon petit-fils a appris qu’un élève de 6 ans était rentré de ses vacances d’hiver via l’aéroport de Venise, il a ordonné au garçon de rester à la maison pendant deux semaines.

Il a agi sur ordre du ministre français de l’éducation, bien que le garçon ne présente aucun symptôme de maladie et n’ait pas été dans une zone touchée par le coronavirus. L’épidémie dans le nord de l’Italie a choqué l’ensemble du gouvernement français.

La peur du coronavirus a donné des frissons – et pire – à toute l’Europe. L’immense place Saint-Marc de Venise est pratiquement vide, tout comme le métro de Milan. L’un des plus grands opéras du monde, La Scala à Milan, a éteint ses lumières lundi de la semaine dernière, “par mesure de précaution”.

Une grande partie du nord de l’Italie, responsable de 30% de l’économie italienne, est fermée en raison d’une urgence.

LIRE: Minute par minute: Plus de 114 000 cas de coronavirus dans le monde, 64 000 récupérés et 4 000 décès

Du Grand Canal à la Tour Eiffel, les groupes de touristes chinois alors omniprésents ont soudainement disparu. Les images de l’Italie sont une présence constante à la télévision européenne et tout le monde retient son souffle. Euro Disney, à environ 40 kilomètres du centre de Paris, est toujours ouvert, bien que la date de vente de la nouvelle épingle souvenir “Onward”, initialement le 29 février, ait été reportée sine die. Les broches sont fabriquées en Chine.

Mais le Louvre a fermé ses portes et le gouvernement français a demandé la suspension de toutes les réunions de plus de 5000 personnes, torpillant l’immense foire du livre de Paris du 20 au 23 mars.

“De nombreuses annulations, de grands événements annulés ici et là aussi”, m’a expliqué Inès Vounatsos, directrice générale de l’Hotel9Confidentiel situé dans le quartier branché du Marais. “Les gens commencent à s’alarmer ici.”

La principale différence avec les USA est qu’aucun leader européen ne prend à la légère ou nie le coronavirus et le terrible défi de santé publique. Il n’y a personne ici comme le président Donald Trump, qui ne semble pas être en mesure de décider si l’épidémie mondiale est un problème trivial, que “comme un miracle, il disparaîtra”, a-t-il déclaré jeudi, ou quelque chose que les démocrates utilisent pour critiquer sa réponse (” il s’agit d’un nouveau canular “, a-t-il déclaré lors d’un rassemblement électoral vendredi).

Le président français Emmanuel Macron a effectué une visite soudaine à l’hôpital La Pitié Sâlpetrière, où le premier patient coronavirus français est décédé mardi la semaine dernière. “Nous sommes confrontés à une crise, une épidémie arrive”, a déclaré Macron d’un ton sombre, accompagné du ministre de la Santé Olivier Véran. “Nous savons que ce n’est que le début.”

Il s’agit du deuxième des quatre décès en France. Alors que la cause du premier (un touriste chinois de 80 ans) semblait claire, le second n’avait aucun lien connu avec la région d’origine. A ce jour, selon le Journal du Dimanche de dimanche, 100 cas ont été enregistrés en France, avec 86 personnes hospitalisées, neuf dans un état critique. Douze patients ont été libérés pour guérison.

Le coronavirus a changé certaines des pratiques et coutumes de longue date. La saison des grands événements de la mode, de Milan à Paris et à Londres, est désormais en plein essor. Cette année, les baisers aériens et une poignée de main ferme ont été remplacés par une légère pression sur le haut du bras, empêchant tout contact peau à peau. Plusieurs grandes marques, dont la célèbre Agnès B, ont complètement annulé leur programme à Paris.

À Milan, Giorgio Armani a présenté sa passerelle principale dans une pièce vide, que ses invités pouvaient voir sur Internet. Par une belle journée ensoleillée à Paris, les longues files qui serpentent sur la place en attendant d’entrer au musée d’Orsay avaient disparu.

L’épidémie atteint des proportions pandémiques sans une réponse mondiale coordonnée. Lors de la dernière grande pandémie de grippe de 1918 à 1919, 500 millions de personnes ont été infectées dans le monde et 10 millions sont décédées lorsque la maladie s’est propagée avec peu d’efforts de coopération pour la contenir. Aujourd’hui, en théorie, le monde est mieux préparé. Mais comme l’a dit Anthony Fauci, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses: “C’est comme une chaîne, un maillon faible, et tout s’effondre”.

Malheureusement, les dirigeants dans tout effort que les États-Unis pour contrôler le coronavirus sont le vice-président Mike Pence et le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar, un ancien lobbyiste pharmaceutique.

Pourquoi CNN appelle-t-il le coronavirus une pandémie? 2:25

Fauci, comme beaucoup de ses homologues européens, sait ce qu’il fait; comme le ministre français de la Santé, Véran, qui est docteur avec un diplôme de troisième cycle en gestion de la santé.

Trump a démantelé toute l’équipe d’intervention en cas de pandémie à la Maison Blanche il y a plus d’un an, licenciant le contre-amiral Timothy Ziemer, responsable de la sécurité sanitaire mondiale pour le Conseil de sécurité nationale, et Tom Bossart, le conseiller à la sécurité internationale qui il a appelé à une stratégie globale de biodéfense en cas de pandémie.

En fait, l’Italie, le pays le plus touché d’Europe jusqu’à présent, a sa propre bureaucratie en difficulté dans la gestion des crises. Le ministre de la Santé, Roberto Speranza, étudiant en histoire méditerranéenne, n’a aucune formation en santé, mais est simplement un membre de gauche de la coalition au pouvoir.

Au moment même où Donald Trump planifiait un rassemblement électoral lundi soir en Caroline du Nord, l’Elisha Palace a annoncé que le président Macron annulait tous ses déplacements pour “se concentrer sur la gestion de la crise”.

Il peut être difficile, sinon impossible, de reconstituer la grande variété de spécialités du jour au lendemain ou d’établir un plan au niveau de celles qui sont actuellement mises en œuvre dans certaines parties de l’Europe, notamment en France. Mais à tout le moins, obtenir un véritable spécialiste et une équipe autorisée à travailler selon les besoins du cœur de cet effort serait un très bon début.

Traduction de Mariana Campos.

