Pourquoi l’Europe est-elle si préoccupée par la construction par la Russie d’une centrale nucléaire au Bélarus?

Ce n’est pas la première année que la Lituanie se dispute avec la Biélorussie au sujet d’une centrale nucléaire, qui est en construction près de la ville d’Astraviec, près de la frontière biélorusse-lituanienne, avec l’aide de la Russie. La communauté internationale et les experts ont refusé de prendre le parti de Vilnius et de reconnaître l’objet comme dangereux, mais la Lituanie a réussi – non sans chantage – à retourner ses voisins contre la Biélorussie désobéissante, sapant ainsi les plans économiques ambitieux de Minsk.

Mais ensuite le coronavirus est intervenu, modifiant l’équilibre des pouvoirs dans la région. Pourquoi la Lituanie est si en colère contre la centrale nucléaire biélorusse, si la station est vraiment une menace pour les États baltes et comment la pandémie a divisé les alliés récents – dans le document «Lenta.ru».

Menace orientale

En 2017, alors que la construction de la centrale nucléaire biélorusse battait déjà son plein, le Parlement lituanien a décidé de considérer cette installation comme une menace pour la sécurité. De plus, une loi spéciale a été adoptée, interdisant l’achat d’énergie à partir de cette centrale. L’attitude de Vilnius à l’égard de la nouvelle centrale électrique peut être définie en deux mots: peur et envie.

Envie – car à un moment donné, la République de Lituanie a hérité de sa propre centrale nucléaire d’Ignalina de l’URSS, grâce à laquelle l’État ne connaissait pas les problèmes de l’électricité bon marché et l’a même exportée vers les pays voisins. Mais lorsque la Lituanie a rejoint l’Union européenne en 2004, Bruxelles a exigé la fermeture de la centrale nucléaire comme dangereuse. Vilnius devait obéir. Plus tard, les Lituaniens ont tenté de lancer un projet de construction d’une nouvelle centrale nucléaire de Visaginas qui répondrait aux exigences européennes, mais n’ont jamais trouvé d’investisseurs.

La peur est associée au fait que la ville biélorusse d’Astraviec, près de la construction de la centrale nucléaire, est située près de la frontière avec la Lituanie et à seulement cinquante miles de Vilnius. Autrement dit, en cas de catastrophe, les conséquences pour la République baltique seront catastrophiques.

Le fait que l’installation soit construite par le «Rosatom» russe à la demande de Minsk ne rassure pas les Lituaniens – ils pensent que la société russe n’est pas en mesure de fournir des garanties. Par exemple, Vytautas Landsbergis, qui a dirigé la république pendant la période de retrait de l’URSS et a un surnom informel de «père de la démocratie lituanienne», appelle la centrale nucléaire biélorusse non seulement «guillotine» et «mort» pour la Lituanie.

Malgré toutes ces déclarations, le travail s’est poursuivi. En avril 2019, des experts ont commencé à tester et à tester l’équipement de la première unité d’alimentation. Il a été annoncé que la première unité de puissance serait mise en service à la fin de 2019. En conséquence, la date limite a été décalée – le lancement a été reporté à 2020 et le lancement de la deuxième unité a été reporté à 2021.

La vérification finale de l’état de préparation de la centrale nucléaire biélorusse a été achevée le 12 avril et le combustible nucléaire pourrait bientôt commencer à y être livré. Les travaux sur le site se poursuivent malgré la pandémie de coronavirus dans le monde. La station permettra non seulement à Minsk d’abandonner complètement les importations d’électricité, mais aussi de créer un excédent d’électricité, fournissant des exportations rentables.

L’irritation de la partie lituanienne augmente à mesure que le moment du lancement approche, seulement maintenant Vilnius ne peut exprimer son mécontentement aussi ouvertement qu’avant. Après que les frictions entre la Biélorussie et la Russie se sont intensifiées l’année dernière, les pays de l’UE, qui incluent également la Lituanie, se sont engagés dans une voie de rapprochement avec le président Loukachenko. La Lituanie a également tout intérêt à ne pas se quereller avec Minsk: la république gagne beaucoup d’argent en transit, grâce à laquelle le port de Klaipeda est devenu le plus prospère des États baltes, et une part importante de ce transit est assurée par le Chiffre d’affaires du commerce biélorusse.

“On ne lave pas, on patine comme ça”

En Lituanie, se rendant compte qu’il serait impossible de forcer les Biélorusses à abandonner le NPP, ils ont essayé de trouver un compromis. En mars 2019, le Premier ministre Saulius Skvernialis a proposé à Minsk, selon lui, “un plan hooligan”: reconstruire une centrale nucléaire presque prête dans une centrale à gaz et obtenir du gaz naturel liquéfié de Klaipeda. Le politicien a déclaré que Minsk pourrait ainsi réduire sa dépendance à Moscou.

Mais à l’été 2019, le président lituanien a été remplacé et le nouveau chef de l’État, Gitanas Nausa, a décidé de rétablir les liens économiques perdus et de renforcer les liens existants. Par exemple, lorsque la Biélorussie n’a pas pu s’entendre sur les prix de l’énergie en Russie l’année dernière, la Lituanie a aidé à acheter du carburant auprès d’autres fournisseurs.

Nausa se vante que Vilnius a aidé Alexandre Loukachenko à mener un dialogue sur les ressources énergétiques avec son homologue russe Vladimir Poutine «sur un pied d’égalité. Et maintenant, l’ambassadeur des États-Unis en Lituanie, Robert Gilchrist, suggère qu’à l’avenir, les Biélorusses devraient ajuster la livraison de gaz américain via Klaipeda.

Cependant, toutes ces révoltes n’ont aucun effet. L’importance d’avoir une centrale nucléaire est incontestable pour la Biélorussie, en particulier dans le contexte du récent conflit avec Moscou sur les prix de l’énergie. Dans le coût de l’électricité kilowatt-heure dans les centrales thermiques au gaz, la composante combustible est supérieure à 75%, tandis que dans les centrales nucléaires, elle ne dépasse pas 20% – l’avantage est évident.

C’est pourquoi la Lituanie essaie d’impliquer les organisations internationales dans la lutte. Il sort avec un succès mitigé. Par exemple, les parties à la «Convention d’Espoo» (Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière) en février 2019 ont conclu que «la documentation de l’évaluation de l’impact sur l’environnement de la centrale nucléaire biélorusse mentionne des sites alternatifs de centrales nucléaires et des critères de sélection des ces sites, mais ne justifie pas le choix du site d’Ostrovets ».

Des experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), visitant la centrale nucléaire d’Astravets en juillet 2019, ont conclu que Minsk était très consciencieux dans ses efforts pour assurer la sécurité de la centrale. En février 2020, ils ont une nouvelle fois confirmé leur verdict après l’inspection de l’usine et souligné que l’expérience mondiale acquise après la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima a été prise en compte lors de la construction.

Cependant, les Lituaniens semblent ignorer ces conclusions. En octobre dernier, un exercice de protection civile a eu lieu dans le pays, dont le scénario impliquait la catastrophe de la centrale nucléaire biélorusse. Les gens ont reçu un “avertissement” sur leur téléphone portable et l’ont vu à la télévision, des sirènes spéciales se sont déclenchées, des volontaires ont participé à l’évacuation de la population et au traitement des personnes “infectées”.

Les militants du mouvement public contre la centrale nucléaire biélorusse ont commencé à recueillir des signatures sur une pétition adressée au Parlement européen et au fonctionnaire de Minsk, appelant à ne pas autoriser l’exploitation de la centrale nucléaire biélorusse, à ne pas lancer la première unité et à déplacer la construction de les unités restantes à un autre endroit.

«Tant que nous le serons, nous résisterons. Le silence des agneaux serait une capitulation », a déclaré« le père de la démocratie lituanienne », – a déclaré Landsbergis.

À l’approche des prochaines élections législatives, le sujet du NPP biélorusse «dangereux» a été abordé par le bloc d’opposition «Union de la patrie – Démocrates-chrétiens de Lituanie», dirigé par le petit-fils de Landsbergis – Gabrielus. Cependant, les opposants leur indiquent à juste titre les preuves d’une telle manipulation.

“S’ils l’avaient fait au début de la construction de la centrale nucléaire – en 2009-2010, cela pourrait encore être compris”, – a déclaré le porte-parole du Parti social-démocrate de Lituanie Justinas Argustas.

Des amis se précipitent au secours

Dans le même temps, Vilnius essaie d’attirer d’autres pays à ses côtés et de les persuader de ne pas acheter l’électricité des insulaires. La Pologne a été la première à soutenir le boycott de la centrale nucléaire biélorusse. Les Polonais ont trouvé une raison concrète renforcée à cela: Varsovie a l’intention de développer sa propre industrie nucléaire. Quant à la Lettonie et à l’Estonie, elles ont d’abord hésité.

En août 2019, le vice-chancelier de l’énergie du ministère estonien des Affaires économiques et des Communications, Timo Tatar, a déclaré qu’il n’excluait pas la possibilité d’acheter de l’électricité au Bélarus. Les autorités de Tallinn sont contraintes de fermer le secteur de l’énergie des schistes bitumineux, qui a traditionnellement chauffé le pays, car elles se sont engagées à réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat.

De plus, en Estonie, à l’initiative et avec le soutien des entreprises, ils travaillent sur le projet de leur propre centrale nucléaire, bien que beaucoup plus modeste qu’au Bélarus. Nous recherchons maintenant le meilleur site pour cela.

La Lettonie est également dans une situation difficile, où les prix élevés de l’énergie sont depuis longtemps un problème. Il y a quelques années, l’une des plus grandes entreprises nationales – l’usine métallurgique de Liepaja – a fermé ses portes, qui à un moment donné n’a pas été en mesure de payer les factures d’électricité croissantes. Ainsi, l’été dernier, certains membres du gouvernement letton ont déclaré que dès que la Lituanie imposerait un blocus aux importations d’énergie en provenance du Bélarus après le lancement de la centrale nucléaire, la Lettonie commencerait à acheter de l’électricité de ce pays via sa propre frontière.

Le président du parlement lituanien Viktoras Pranzketis s’est immédiatement rendu à Riga et là, il a reçu l’assurance du Premier ministre letton Krisjanis Karins qu’il y avait un malentendu et qu’en fait, la Lettonie n’achètera pas d’énergie au Bélarus. Davis Virbitskas, le chef du gestionnaire du réseau électrique lituanien Litgrid, a menacé que si Riga faisait preuve d’inconstance dans cette affaire, Vilnius porterait plainte contre elle auprès de la Commission européenne. En février 2020, les États baltes désobéissants se sont rendus: lors d’une réunion à Tallinn, les premiers ministres de la Lettonie, de la Lituanie et de l’Estonie ont accepté de signer une déclaration sur le refus d’acheter de l’électricité, qui serait produite dans la centrale nucléaire biélorusse.

La Lituanie essayait également de trouver le soutien de son principal allié. En octobre 2019, le Premier ministre lituanien Skvernalis lors d’une réunion avec le ministre américain de l’Énergie, Rick Perry, a exprimé le souhait que Washington fasse pression sur Minsk à cause du NPP. “Le ministre Perry a promis un soutien”, a déclaré Skvernalis à la presse

il finit la conversation. Cependant, il semble que le chef du gouvernement ait mal compris son interlocuteur.

Plus tard, Perry a déclaré à la presse exactement le contraire. «Il existe une AIEA, dont le rôle est de veiller à ce que les installations nucléaires soient conformes aux normes internationales. Je recommanderais donc aux dirigeants lituaniens de prêter attention à cela », – a-t-il déclaré lors de la conférence de coopération énergétique transatlantique à Vilnius et a conseillé à l’hôte d’interagir directement avec Minsk sur la centrale nucléaire biélorusse.

Facteur de virus

Le coronavirus SARS Cov-2, qui a brisé de façon décisive et soudaine les plans du monde entier, n’a pas arrêté la construction de la centrale nucléaire d’Astraviec, mais il semble modifier l’équilibre des forces dans la région. L’électricité bon marché biélorusse a désormais une valeur différente aux yeux des gouvernements baltes. Les trois États sont fermés sous stricte quarantaine, l’activité commerciale et économique s’y affaiblit, les experts calculent déjà des pertes de centaines de millions d’euros. Le chômage peut augmenter de 12 à 20 pour cent, les salaires seront réduits en raison du surmenage de 10 à 12 pour cent, le flux de faillites des petites et moyennes entreprises sera comme un tsunami.

L’ancien Premier ministre lituanien Andrius Kubilius estime que la baisse du PIB en Lituanie sera plus grave que prévu par les analystes du ministère des Finances.

«Par exemple, au cours de la première semaine de mise en quarantaine, une économie aussi puissante que celle de l’Allemagne a déjà perdu 56 milliards d’euros. Ses pertes annuelles sont prévues dans le couloir de 255 à 729 milliards d’euros. Il convient de rappeler que pendant la crise financière et économique de 2008, l’Allemagne a perdu 5% de son PIB, tandis que la Lituanie a perdu plus de 15% », – Kubilius fait allusion à des pertes fatales.

La Lituanie doit payer beaucoup d’argent pour le gaz, et cet argent va non seulement pour l’achat de carburant bleu, mais aussi pour la logistique: par exemple, pour payer la Norvège pour la location d’un terminal flottant de gaz naturel liquéfié. On sait depuis peu que Klaipedos Nafta prendra 272,5 millions d’euros à crédit pour l’achat du terminal méthanier et la redistribution de ses coûts de maintenance jusqu’en 2044.

En Estonie, les dommages causés par la crise de la pandémie de coronavirus sont déjà estimés à 1,2 milliard d’euros en raison de la baisse des recettes fiscales et des coûts inattendus de la lutte contre les infections. La Lettonie n’est pas encore prête à fournir des chiffres précis, mais il est également admis que les pertes dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et du transport de passagers devraient être énormes et que la perte globale sera un fardeau pour l’ensemble de l’économie.

Le président de l’Association russe des études baltes, le professeur de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg Nikolai Mezhevich a déclaré à “Lenta.ru” que la Lettonie n’avait pas la capacité d’équilibrer sa consommation d’énergie en fonction de ses propres ressources. Dans les années à venir, Riga devra rechercher des avantages décisifs dans tout, notamment en tenant compte du fait que les revenus du transit russe vont baisser, tandis que les Lettons n’ont rien contre la coopération avec la Biélorussie.

Dans ces conditions, la «solidarité baltique» durement gagnée sur BelAES risque de céder, d’autant plus que par le passé, les pays baltes n’ont pas été déterminés à se donner mutuellement un coup de pouce à l’économie. Par exemple, en 2017, Riga s’est plaint à la Commission européenne à Vilnius que les Lituaniens avaient démantelé les rails sur une section du chemin de fer commun qui était stratégiquement importante pour les Lettons afin de gagner de l’argent en transit par leur port. Et même si la Lituanie est réprimandée et suit le principe, ses voisins baltes ne sont peut-être pas aussi principes. Il vaut mieux survivre séparément que mourir ensemble.

