Près de 8 000 tués par COVID-19 en France

En une semaine, la France est passée de 2 000 à 8 000 tués par COVID-19. Il y a un nombre record de patients gravement malades en soins intensifs, environ 7 000. Les autorités sanitaires ont réitéré leur appel à la population de ne pas relâcher ses efforts pendant les vacances de Pâques.

Le bond spectaculaire du nombre de morts cette semaine en France est en grande partie dû au fait que le gouvernement a commencé à inclure jeudi dernier les personnes décédées dans des maisons de repos.

Ainsi, ce dimanche, selon les chiffres officiels, il y a eu 7 560 décès dans ce pays à cause du COVID-19 depuis le 1er mars, dont 5 532 sont décédés dans des hôpitaux et 2 028 sont décédés dans des maisons de soins infirmiers et d’autres centres non hospitaliers. Au cours des dernières 24 heures, 441 nouveaux décès ont été enregistrés dans les hôpitaux.

Bien que cette situation touche plusieurs départements, selon des données statistiques provisoires, l’augmentation de la mortalité est particulièrement impressionnante dans celle de la Seine-Saint-Dernis, la plus pauvre du pays, en périphérie parisienne. Les morts y ont enregistré une véritable explosion: + 63% entre le 21 et le 27 mars.

Les autorités affirment ne pas avoir d’explication pour le moment sur ce taux de mortalité excessif. Consultés par la presse, les services funéraires de ce département se disent “dépassés” et expliquent que “de nombreuses personnes sont décédées dans des maisons de repos et des maisons de retraite”.

Ne relâchez pas les efforts

“Ce soir, nous n’avons jamais eu autant de patients en réanimation”, a déclaré hier soir Jérôme Salomon, directeur général de la santé, citant le chiffre de 6 838 cas graves.

“Cependant, il y a une lente diminution de l’augmentation”, a déclaré Salomon, deuxième au ministère de la Santé, ce qui est “une bonne nouvelle pour le personnel de santé”, at-il dit.

Salomon estime que la France approche du pic de l’épidémie et a exhorté la population à être extrêmement vigilante et à ne pas “relâcher ses efforts” pendant la période des vacances qui a commencé la veille.

Pour décourager la population de se rendre sur la côte atlantique, les établissements touristiques de la côte Nouvelle-Aquitaine (sud-ouest) étaient interdits d’hébergement des vacanciers jusqu’au 15 avril.

Dans la région du Grand Est, l’une des plus gravement touchées, le pic de l’épidémie devrait arriver avant le 25 avril, a déclaré Salomon.

Face au risque de saturation des hôpitaux, notamment dans cette région, mais aussi en région parisienne, de nombreux patients continuent d’être évacués vers des régions moins sanctionnées, par des opérations militaires et des trains médicalisés. Jusqu’à présent, plus de 550 ont été réalisés, selon la Direction générale de la santé.

