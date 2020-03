Prix ​​HomePod en Espagne après l’arrivée en Europe

Apple a récemment annoncé l’arrivée du HomePod dans plus de pays en plus de ceux initialement choisis pour le lancement, et maintenant il peut être réservé au sein de l’Union européenne, en particulier en Allemagne et en France, pays qui habituellement bénéficier directement d’être le premier pour Apple lorsqu’il s’agit de lancer de nouveaux produits.

Maintenant, le haut-parleur Apple est déjà disponible à la réservation dans les deux pays et nous connaissons son prix, un point de départ qui est généralement similaire pour son lancement en Espagne. En ce sens, la seule façon de connaître le prix qu’aurait le HomePod en Espagne était de faire le conversion en livres / euro ou en dollars / euro, mais comme les impôts sont souvent négligés, ce n’était pas une véritable approximation.

En ce sens, les prix des pays européens restent généralement à l’intérieur des frontières de l’Union, et en supprimant certaines exceptions liées aux taxes spéciales (comme le canon numérique qui a été appliqué en Espagne), Apple établit généralement une politique de prix. commun, en tenant compte des vicissitudes de chaque pays pour que le prix final soit le même dans la plupart des pays européens, comme c’est le cas avec l’iPhone X par exemple.

De cette façon, si nous essayons de réserver le HomePod en France ou en Allemagne, nous verrons qu’ils ont un prix de 349 euros, qui devrait être le même en Espagne lorsque vous déciderez de le lancer. La TVA dans ces pays se situe dans des fourchettes similaires à celles de l’Espagne, entre 19 et 20%, il semble donc que la différence en pourcentage avec l’Espagne n’affecterait pas le prix final.

Quoi qu’il en soit, il semble que l’arrivée du haut-parleur Apple dans les deux pays rend son lancement en Espagne de plus en plus proche, alors qu’il n’a pas tendance à se prolonger excessivement dans le temps une fois qu’un produit Apple foulera l’Union européenne. Bien sûr, dans ce cas, Siri peut être la principale pierre d’achoppement pour votre arrivée.

