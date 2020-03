Professeur Didier Raoult, défenseur de la chloroquine, du génie ou du charlatan?

Certains le voient comme un prophète, un savant fou, un génie incompris ou un gourou avec une potion magique pour répondre à la crise planétaire affligeante du coronavirus. Le professeur français Didier Raoult, en charge de l’hôpital universitaire de Marseille, et sa défense de la chloroquine, suscitent à la fois l’espoir de ceux qui demandent leur traitement sans délai et la méfiance de la communauté scientifique.

Son visage, encadré par ses longs cheveux blancs et une barbe rappelant le mousquetaire de D’Artagnan, est en couverture de ce mardi dans le journal Libération. “Chloroquine: Hope or Mirage?”; Est le titre du journal qui résume l’espoir que beaucoup mettent dans ce scientifique avec l’air d’un messie. Ce druide gaulois a-t-il la potion magique contre le mal qui frappe le village mondial?

C’est ce que les hommes et les femmes pensent que ce lundi, ils ont attendu jusqu’à cinq heures à Marseille devant l’Institut Méditerranée Infection pour accéder à un test de détection des coronavirus et au traitement à la chloroquine défendu par le professeur Didier Raoult, contre l’avis des experts appelant à la prudence.

Mais qui est Didier Raoult? La réputation scientifique de ce fils d’un militaire et infirmier d’origine sénégalaise est incontestable. Chercheur de grand prestige international, à l’origine de plusieurs découvertes, notamment sur les virus géants, il a même donné son nom à deux bactéries (Raoultella planticola et Rickettsia raoultii).

“Nous ferions bien de prêter attention à ce qu’il dit”

Raoult est l’auteur de nombreuses publications scientifiques – pour ses trop nombreux détracteurs – et en 2010 il a reçu le grand prix de l’INSERM, l’Institut National de la Recherche en Santé et Médecine. Originaire de Marseille, cet expert en microbiologie de 68 ans dirige l’un des plus grands centres sur les maladies infectieuses tropicales émergentes.

“C’est un grand microbiologiste, une grande maladie infectieuse. C’est un homme extraordinaire, engagé, militant de la science. Il a un certain nombre et des publications extraordinaires à son actif. Didier Raoult sait de quoi il parle et nous ferions bien de prêter attention à ce cela dit », explique Arnold Munnich, cofondateur de Paris-Necker de l’hôpital universitaire Imagine, dédié aux maladies génétiques, et ancien conseiller en santé de l’ancien président Nicolas Sarkozy.

“C’est un grand médecin, une personne très éthique, qui travaille très dur, qui a beaucoup de respect pour ses équipes”, explique Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé et des Affaires étrangères, qui affirme avoir “beaucoup de respect pour l’homme et par le chercheur. ” Dans le même sens, Renaud Muselier, médecin et président de la région PACA qui le connaît depuis des années, estime qu’il est un “nobelizable”.

“Faux espoirs”

Mais alors que le professeur Raoult a de nombreux adeptes parmi les profanes et ses pairs, il reçoit également de nombreuses critiques de la communauté scientifique, préoccupée par les effets secondaires toxiques de la chloroquine.

En phase avec l’Organisation mondiale de la santé, qui a mis en garde lundi contre le danger de “petites études” sur les traitements et les “faux espoirs” que suscite la chloroquine, les autorités françaises hésitent à donner leur feu vert.

“Le Haut Conseil [de Salud] Il recommande que ce traitement ne soit pas utilisé en l’absence de recommandation, sauf dans les formes sévères, hospitalisé par la décision collégiale des médecins et sous stricte surveillance médicale “, a déclaré lundi le ministre français de la Santé Olivier Verán.

Le Conseil exclut également “toute prescription dans la population générale ou pour des formes non sévères à ce stade, en l’absence de données concluantes”, a-t-il souligné lors d’un point de presse sur l’évolution du coronavirus en France.

Quant au domaine de la recherche scientifique, où l’humilité et le profil bas sont valorisés, la personnalité du professeur Raoult brise le moule et agace son omniprésence dans les médias.

Cependant, pour le professeur Arnold Munnich, l’apparence de Raoult ne devrait pas cacher sa vraie valeur. “C’est son style. Vous devez surmonter cela pour apprécier la valeur du scientifique et du grand médecin. Vous devez voir tout ce que ce garçon a apporté et apportera”, dit-il. “C’est un bâtisseur, un esprit innovant, il déplace des montagnes, il a une ambition illimitée pour la cause qu’il défend”, souligne-t-il.

Quant au traitement qu’il défend, il ne peut être jugé que rétrospectivement, sur la base de ses résultats, ou de leur absence.

