Quatre questions sur la mort de plusieurs adolescents

Ces dernières semaines, plusieurs adolescents sont morts du COVID-19. Les statistiques et les experts indiquent qu’il s’agit de cas isolés.

Qui étaient les victimes?

Au cours des sept derniers jours, cinq adolescents ont été signalés morts du nouveau coronavirus. La mort de Julie, 16 ans, a secoué la France en pleine expansion de l’épidémie. En Belgique, Rachel, 12 ans, est décédée mardi, et au Royaume-Uni, un italien de 19 ans, Luca, est également décédé du coronavirus, tout comme Ismail (12 ans). Aucun d’entre eux ne présentait de pathologies particulières qui les auraient affaiblis au moment de l’infection. Le jeune portugais Vitor, en revanche, s’il souffrait d’une pathologie chronique, sans savoir pour l’instant si cela pouvait affecter son corps.

Quant au bébé de moins d’un an décédé d’un coronavirus dans l’État de l’Illinois aux États-Unis, il reste à savoir s’il est dû à d’autres causes.

Dans quelle mesure ces cas sont-ils exceptionnels?

Aussi dramatiques que soient ces cas, ils sont extrêmement minoritaires. Selon les statistiques du CDC Center for Disease Control and Prevention, les jeunes de moins de 20 ans représentent moins de 1% des patients hospitalisés. Et aucun individu de cette population n’a été admis aux soins intensifs. Les statistiques officielles françaises de Santé publient La France confirme le très faible taux de cas sévères de COVID-19 dans cette catégorie de population: parmi les cas positifs de coronavirus, seuls 1,3% ont moins de 15 ans.

Pourquoi les enfants et adolescents semblent plus résistants au nouveau coronavirus?

On ne sait pas encore exactement pourquoi les personnes plus jeunes présentent rarement des symptômes graves du coronavirus. Dans une interview à la chaîne de télévision française France 2, le médecin et journaliste Damien Mascret évoque deux hypothèses pour répondre à cette question. «Nous pensons que les enfants ont un système immunitaire beaucoup plus efficace que les adultes ou les adultes plus âgés. C’est-à-dire que s’ils sont infectés par le virus, leur organisme l’élimine plus rapidement ».

Et tandis que le virus provoque des infections très graves chez les personnes plus faibles et plus âgées, il est possible que “les poumons des enfants ne soient pas suffisamment matures pour que le coronavirus se développe correctement”, ajoute le médecin.

Pourquoi plusieurs pays touchés par l’épidémie ont-ils fermé des écoles?

Ce n’est pas parce que les enfants ne développent pas de symptômes graves qu’ils sont immunisés contre le coronavirus. Les enfants l’attrapent, mais ils ne développent que des formes bénignes de la maladie. Et justement, en passant inaperçus, ils présentent un plus grand risque d’être un vecteur de contagion en période d’épidémie. De plus, ils ne respectent pas toujours les gestes d’hygiène pour éviter la propagation de l’épidémie (se laver les mains, ne pas se toucher le visage, etc.).

Lors de la pandémie H1N1, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait déjà constaté que “les écoles participent à l’amplification de la transmission du virus”. Et dans le cadre de la lutte contre la pandémie actuelle, l’organisation internationale recommande la fermeture des écoles pour enrayer très tôt l’épidémie.

