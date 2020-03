Quatrième cas probable de COVID-19 au Québec – Montréal

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a annoncé qu’un quatrième cas probable de COVID-19 a été observé au Québec.

Une personne de retour d’une croisière a été traitée dans la région de la Montérégie au Québec pour des symptômes similaires à la maladie, a indiqué le MSSS.

Selon un communiqué de presse publié dimanche par le ministère, les autorités collectent actuellement des informations sur les mouvements de la personne et la liste des personnes avec lesquelles elle a été en contact.

De plus, la santé publique tient à rappeler aux Québécois de retour de voyage à l’étranger les mesures de prévention auxquelles ils sont censés se conformer.

«Nous demandons [that people] moniteur [their] symptômes compatibles avec COVID-19, soit fièvre, toux et difficulté à respirer, pendant une période de 14 jours à compter de la date de retour au Canada », a indiqué le MSSS.

Si vous remarquez l’un de ces symptômes, nous vous invitons à appeler la ligne 811 Info-Santé.

Pour l’instant, au Canada, seuls les voyageurs du Hubei, de la Chine et de l’Iran sont invités à s’isoler volontairement à leur retour.

Les personnes ayant séjourné ailleurs en Chine continentale, en Corée du Sud, à Hong Kong, en Italie, au Japon ou à Singapour sont priées de se méfier de leurs symptômes pendant une période de 14 jours et d’éviter les lieux publics où il serait impossible de s’isoler si des symptômes apparaissent.

Les premiers cas détectés au Québec concernaient une personne ayant voyagé en France et une autre en Inde.

La première personne dont l’infection a été confirmée au Québec demeure isolée à la maison.

–Avec des fichiers de La Presse Canadienne

