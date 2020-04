Rafael Gómez, symbole de «La Nueve» et combattant de la liberté

Rafael Gómez Nieto, le dernier survivant de «La Nueve», les soldats républicains espagnols qui ont libéré Paris en 1944, est décédé mardi 31 mars du coronavirus en France. RFI a interviewé Evelyn Mesquida, une chercheuse espagnole basée à Paris, qui a étudié de près le rôle des républicains espagnols dans la neuvième entreprise de la division Leclerc.

Rafael Gómez Nieto, qui vivait dans la ville française de Lingolsheim (est) et qui allait avoir 100 ans en janvier prochain, est décédé des coronavirus le mardi 31 mars.

C’était lui dernier survivant de “The Nine”, neuvième compagnie de la deuxième division blindée française, composée majoritairement d’Espagnols. “La Nueve” a été la première à entrer à Paris et à arriver à l’Hôtel de Ville, la mairie, le 24 août 1944, pour libérer la capitale française de l’occupation allemande.

La l’historienne Evelyn Mesquida, auteur de La Nueve: Les Espagnols qui ont libéré Paris et Et maintenant, retournez chez vous, elle nous a dit qui était Rafael Gómez et ce qu’il représentait.

“Rafael Gómez était simplement un homme de” La Nueve “, l’un des combattants de” La Nueve “. Cela signifie simplement qu’il a combattu dans la guerre d’Espagne, cela signifie qu’il a subi les camps de concentration français, les humiliations de tant d’autres, qu’il a ensuite poursuivi le combat avec les Français pendant la Seconde Guerre mondiale, qu’il a combattu en Tunisie contre Rommel, qui est entré dans la deuxième division blindée avec le général Leclerc, avec de nombreux autres Espagnols qui, comme lui, se battaient pour la liberté. C’est ce que Rafael Gómez a répété à plusieurs reprises, que son combat avait été pour la liberté“Explique Evelyn Mesquida.

Ce combat “, il a mené jusqu’en août 1945. En 1945 quand il a vu qu’il n’allait pas en Espagne, que personne n’allait les aiderParce qu’ils pensaient que maintenant ils allaient les aider, ils allaient leur donner des armes, etc. et ils pourraient revenir, quand il a vu que tout cela ne se passait pas, il est revenu avec sa famille à Oran [Argelia], et y vivait comme cordonnier, gagnant sa vie autant que possible en raison de nombreuses difficultés. Là, il a rencontré la femme qu’il allait épouser, là, il a commencé à fonder une famille. Et puis ils sont partis, ils sont rentrés à Strasbourg, se sont installés en Alsace et y ont vécu jusqu’à la fin de sa vie avec ses enfants, aujourd’hui totalement français. Il ne leur a pas parlé en espagnol pour qu’ils parlent très bien le français, pour qu’ils ne soient pas humiliés, pour qu’ils s’intègrent pleinement », raconte l’historien.

Mais au-delà de l’homme et de ses actions, Rafael Gómez était un symbole, poursuit-il: “Rafael était dernièrement un homme de” La Nueve “mais surtout c’était un symbole des «Neuf» car sa présence, étant le seul survivant, était la présence de tous. C’est ce qu’il a dit en 2017 lorsqu’il est allé ouvrir une petite place dédiée aux combattants de “ La Nueve ” dans un quartier de Madrid. Avant, il ne voulait pas y aller, mais ensuite il s’est rendu compte qu’il devait le faire, non pas seul parce qu’il ne voulait pas vraiment y aller, il était un peu fatigué, mais parce qu’il représentait tous ses coéquipiers.

“C’est Rafael qui est parti, je pense qu’avec lui on dit que ce sont des hommes qui se sont battus pour les valeurs et le premier d’entre eux, la liberté. Et je pense qu’en France, il a pu le faire jusqu’à la fin de sa vie », conclut Evelyn Mesquida.

