Recensement 2020 de la France – qui sera compté et quand?

Comme la plupart des pays, la France produit des rapports de recensement réguliers qui montrent qui vit dans le pays et comment ils vivent. Ces données sont ensuite utilisées pour informer toutes sortes de choses, de la politique gouvernementale aux enregistrements historiques.

1. Qui est compté?

Toute personne résidant en France depuis un an ou plus peut être comptabilisée – y compris les étrangers. Vous n’avez pas besoin d’être citoyen ou d’avoir un carte de séjour être compté, si vous êtes dans le pays et avez été pendant 12 mois ou plus, vous comptez.

Les données incluent donc les migrants, les étudiants et les travailleurs temporaires. Les personnes qui sont dans le pays depuis moins de 12 mois peuvent également être comptées si elles ont clairement l’intention de rester – par exemple, si elles sont inscrites à un programme d’études de deux ans ou si elles ont un contrat de travail permanent.

Valérie Roux, chef du service démographie de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) qui recueille les données du recensement a déclaré à BFMTV: “Le temps total passé sur le territoire et le temps projeté doivent être d’au moins un an”.

2. Quand cela se produit-il?

La collecte des données se fait entre janvier et mars, mais la date exacte dépend de l’endroit où vous vivez et de la taille de la communauté dans laquelle vous vivez.

Les petites collectivités comptent toute la population, mais selon un programme glissant sur cinq ans, les plus grandes localités sont dénombrées chaque année, mais seulement 8% de la population est interrogée.

Donc, si vous vivez dans une commune de plus de 10 000 habitants, vous pourriez être l’un des 8% interrogés cette année. Si vous habitez dans un endroit plus petit, vous ne serez peut-être pas interrogé en 2020 – cliquez ici pour savoir quand le prochain dénombrement sera pour votre région.

Cette année, 7 000 communes de moins de 10 000 habitants seront dénombrées et en France métropolitaine les dénombrements ont lieu entre le 16 janvier et le 15 février.

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le décompte a lieu entre le 16 janvier et le 22 février.

3. Comment se fait le décompte?

Heureusement pour ceux qui craignent que leur français ne soit pas à la hauteur d’un entretien détaillé, le décompte se fait en remplissant un questionnaire.

Les 24 000 enquêteurs font du porte à porte avec les ménages sélectionnés pour le décompte et distribuent les informations de connexion pour la version en ligne du questionnaire. Environ 60% des personnes choisissent de remplir le questionnaire en ligne, mais si vous préférez, les enquêteurs peuvent également distribuer des versions papier du questionnaire.

Participer est une obligation légale, vous devez donc le faire s’il est sélectionné. Selon l’Insee, environ 96% des personnes sélectionnées remplissent entièrement le questionnaire.

4. Que demandent-ils?

Le questionnaire comporte deux parties: une partie sur votre lieu de résidence et une partie sur vous.

La partie concernant votre maison posera des questions telles que la taille, le nombre de pièces, l’année de construction, tandis que l’autre partie pose environ 30 questions, notamment votre âge, votre lieu de naissance, votre état civil, votre statut professionnel et les modes de transport que vous utilisez. Ils ne vous poseront pas de questions sur votre religion ou votre origine ethnique.

5. Qu’advient-il des données?

Seul l’INSEE peut voir les données brutes, qui ne peuvent être transmises aux gouvernements ou aux autorités fiscales sans être préalablement totalement anonymisées. Les données historiques du recensement sont publiées après 100 ans, donc si vous avez des ancêtres français, vous pouvez vous renseigner sur leur vie grâce à leurs informations de recensement.

Bien que le comptage soit effectué chaque année, le recensement lui-même n’est publié que tous les cinq ans.

Voc français

Le recensement – le recensement

Recenseurs – compter

Les agents recenseurs – recenseurs (c’est-à-dire les personnes qui font du porte-à-porte distribuant les questionnaires)

Feuille de logement – la partie du questionnaire concernant votre logement

Bulletin individuel – la partie avec les questions individuelles

Lieu de naissance – lieu de naissance

Situation conjugale – état civil

Niveau de diplôme – niveau d’éducation

Activité professionnelle – le statut professionel

Moyens de transports utilisés – modes de transport utilisés

