Record d’abstention dans les communes françaises touchées par le coronavirus

Avec une abstention record estimée entre 53,5% et 56%, peu de Français se sont rendus dans les bureaux de vote ce dimanche 15 mars pour le premier tour des élections municipales organisées dans un pays paralysé par la pandémie de coronavirus.

Atmosphère surréaliste

Parmi les 47,7 millions d’électeurs appelés à élire leur maire, moins de la moitié ont déposé leur bulletin dans l’urne, dans une ambiance surréaliste après que le gouvernement a décrété samedi soir la fermeture de tous les “lieux de accueil public non indispensable à la vie du pays “.

Ces chiffres d’abstention sont supérieurs de près de 20 points au précédent record de 2014 (36,45% d’abstention). La célébration du deuxième tour dimanche prochain est fortement remise en cause, dans un pays où l’épidémie (127 morts dimanche soir) ne fait que commencer, selon des spécialistes.

Le président Emmanuel Macron a déclaré dimanche qu’il était “important de voter dans des moments comme celui-ci”, après que lui et sa femme Brigitte l’aient fait au Touquet. Le ministère de l’Intérieur a indiqué que tous les collèges électoraux du territoire avaient pu ouvrir, en respectant scrupuleusement les instructions de distanciation et de priorisation des personnes âgées et fragiles.

Dans ce contexte sans précédent, l’attention portée aux premiers résultats est diluée. Cependant, le vote est crucial pour le parti républicain de droite, largement victorieux en 2014, comme pour le parti socialiste, battu lors des dernières élections nationales. A Paris, la maire socialiste sortante, Anne Hidalgo, est arrivée en tête mais devra disputer un second tour.

Le deuxième tour aura-t-il lieu?

Après le vote de dimanche, les candidats autorisés à rester auront jusqu’à mardi à 18 heures pour trouver des alliés ou fusionner leurs listes pour le second tour.

Mais on ne sait pas si cela aura lieu. Plusieurs politiciens veulent qu’il soit reporté. Le leader de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, a demandé que la décision du gouvernement sur son annulation ou non “soit prise dans les meilleurs délais”. Marine Le Pen, de l’extrême droite Agrupación Nacional (RN), a estimé pour sa part qu ‘”il est évident que le second tour n’aura pas lieu compte tenu de l’aggravation prévisible de l’épidémie”, et a exigé que les victoires du premier tour soient considérées comme “acquises”. et que les autres sont “reportés”.

Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé ce dimanche qu’il rencontrerait “à nouveau en début de semaine” des experts scientifiques et des “représentants des forces politiques” pour prendre une décision. Bien que le premier tour “se soit parfaitement déroulé (…), le taux d’abstention élevé que nous avons enregistré reflète néanmoins l’inquiétude croissante de nos concitoyens face à l’épidémie qui nous affecte”, a-t-il ajouté.

Selon le constitutionnaliste Didier Maus à l’., un report du second tour entraînerait l’annulation du résultat du premier tour.

