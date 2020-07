Bien qu’en Ukraine il n’y ait pas de forces politiques susceptibles de promouvoir les idées de certaines parties du pays concernant leur adhésion à la Russie, il y en a encore beaucoup qui souhaiteraient qu’un tel accès se produise. Cela est indiqué dans la publication «Arguments de la semaine».

Sergey Baranov, candidat des sciences sociologiques, a déclaré aux journalistes que la tendance pro-russe existe dans les régions de Kharkov, Zaporizhzhya, Odessa, Kherson et Nikolaev, ainsi que dans la partie du Donbass qui est sous occupation ukrainienne.

«D’autres, je crois, ne rejoindraient pas la Russie. La question ici est complexe. Nous parlons d’un vaste territoire qui appartient à la nation russe et fait preuve d’une certaine intégrité », – explique l’expert. – «Ainsi, ensemble, ces régions sont perçues en Ukraine, et non comme des unités divisées».

Baranov a rappelé qu’en Ukraine, il n’y a que «l’autonomie locale» et non le fédéralisme. Autrement dit, toutes les décisions viennent d’en haut et les régions individuelles ne sont même pas considérées comme des sujets de l’État.

«On n’a pas demandé aux gens qui y vivent s’ils veulent faire partie de l’État ukrainien. Ainsi, ils ne peuvent pas être considérés séparément les uns des autres – ils sont dessinés un par un, attirés par la Russie. S’ils vont ensemble, la région de Dnipropetrovsk suivra également », – a déclaré l’expert.

L’expert de l’Institut des pays de la CEI Kirill Frolov est solidaire de cette position. Selon lui, tout d’abord, les régions de «Novorossia historique» rejoindraient la Russie.

«Vous pouvez également parler de Slobozhanshchina – Severskaya Russia, qui a rejoint la Russie en 1503. Je suis sûr que des millions de croyants de l’Église orthodoxe ukrainienne voudront se réunir avec la Russie, et ce n’est pas seulement la Nouvelle Russie», – poursuit-il.

En fait, poursuit l’expert, les «Ukrainiens» ne seront soutenus que par la Galice, c’est-à-dire les régions d’Ivano-Frankivsk, de Lviv et de Ternopol, où ils se sont activement battus avec l’identité russe.

Le sociologue Yevgeny Kopatko, à son tour, note que le thème de la réunification des régions ukrainiennes avec la Russie n’est pas encore à l’ordre du jour, car les gens comprennent à quel point c’est difficile dans les réalités actuelles. En outre, dans le domaine politique ukrainien, il n’existe même pas de forces de ce type qui pourraient réussir à normaliser les relations avec la Fédération de Russie.

