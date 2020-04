réhabiliter la vie intérieure

# Remainteenhouse. Avec l’isolement social, nous découvrons sûrement des coins de nos maisons que nous apprécions ou détestons. Quoi qu’il en soit, notre habitation compte plus de quatre murs pour dormir.

Madame Bovary tente par tous les moyens d’échapper à l’ennui intérieur profond. Il finit par se suicider. Pour beaucoup, l’espace d’accueil est l’endroit où les illusions meurent. La chose excitante est à l’extérieur, tandis que la maison est l’anecdotique, le travail domestique est sous-évalué.

Le psychologue et chercheur, Miguel Benazayag, résume: “Celui qui est à la maison, celui qui est calme, celui qui médite, celui qui est dans un moment d’introspection est un perdant. Le gagnant est le type ou la femme qui doit d’avoir un emploi du temps absolument chargé et de pouvoir dire qu’ils n’ont pas dix minutes gratuites. Du coup, les gens sont à la maison et en général on va pas avoir beaucoup de temps car il y a les garçons, le travail, etc. Mais même ça, cette immobilité “Les hommes et les femmes postmodernes sont comme s’ils couraient toujours devant eux pour ne pas se faire piéger.”

Maintenant que nous sommes tous chez nous, nous devons prendre soin de ses murs.

“Nos maisons sont des symboles de nous-mêmes”

“Pour beaucoup de gens, la maison est un lieu sacré fantastique. Pour d’autres, c’est un lieu de passage. Pour la psychanalyse, surtout pour Freud, nos maisons sont des symboles de nous-mêmes. D’une part, elles me protègent, car elles me protègent d’une virus. En revanche, il me laisse totalement impuissant parce que je ne peux pas sortir. Cette maison a beaucoup de sens. Selon l’attitude que notre monde intérieur a avec cette situation – de terreur ou d’opportunité – ce sera la relation que nous avons avec notre chez nous et avec notre monde intérieur “, analyse la psychiatre Cecilia Banchero en rappelant que cet espace intérieur, souvent féminin, a été sous-évalué.

Avec “ At Home: An Odyssey of the Domestic Space ” publié en 2017 en espagnol, l’essayiste française Mona Chollet tente de réhabiliter la vie intérieure au-delà des meubles en kit, des magazines de décoration et des influenceurs Instagram parfaits.

S’appuyant sur la philosophie, la littérature, la sociologie et la culture populaire, il propose une réflexion politique sur la pantoufle, la lenteur, la vie de beaux objets loin du matérialisme, etc.

Lire►’At home: une odyssée de l’espace domestique ‘en français et librement accessible

«À la maison» de Mona Chollet. © Capture d’image de la couverture du livre.

«Avec la mode de vie, tout le monde est un peu obsédé par avoir la maison la mieux décorée, cuisiner de bons plats, faire des pâtisseries. Mais finalement, cela soulève ce qui suit, combien de temps devons-nous vraiment être à la maison et profiter? La réponse est très peu, dit-il dans une interview à Madmoizelle. Si nous vivions dans des conditions idéales et si nous avions suffisamment de temps pour y faire face, nous pourrions trouver une sorte de sagesse chez nous. »

En d’autres termes, vivre dans des espaces décents, avoir les moyens de vivre vraiment à la maison, pouvoir organiser le temps de travail différemment, passer moins de temps sur les transports, ne pas rendre les devoirs invisibles et dévaluer.

Ce qui conduit l’auteur à considérer la nécessité du revenu minimum universel. Débat qui refait surface avec l’enfermement.

Précisément, l’isolement social n’est pas cette condition idéale dont il parle. Mais c’est peut-être un moment pour se réapproprier cette géographie limitée où «on se libère du regard et du contrôle social», dit-il.

