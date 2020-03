Renforcez la protection de Macron contre le coronavirus

L’Elysée a considérablement resserré les mesures de protection contre le coronavirus autour du président français Emmanuel Macron et de ses collaborateurs.

Rencontres limitées, visites suspendues, réduction de personnel … La présidence française a confirmé qu’elle avait renforcé les mesures de protection contre l’épidémie de Covid-19 au sein de l’Elysée, résidence d’Emmanuel Macron.

Pour «préserver l’espace de travail du président», il n’y a plus de réunions dans ses bureaux, et une attention est portée aux objets qu’il touche, tels que des stylos, des blocs-notes ou des dossiers. “Un espace est maintenu autour de lui”, explique l’Elysée.

Les mesures de protection renforcées s’appliquent également aux 800 employés du palais et, en particulier, aux plus proches collaborateurs d’Emmanuel Macron. En plus de privilégier la visioconférence, des salles de réunion dédiées ont été créées, avec des chaises espacées et nettoyées entre les réunions.

Les principaux collaborateurs du chef de l’Etat font l’objet de mesures de surveillance renforcées: ils doivent être plus prudents dans les transports, aller moins au cinéma ou au théâtre, etc.

Les fonctionnaires qui étaient en contact direct ou indirect avec des personnes malades ou qui ont visité un site d’infection sont priés de rester à la maison. C’est le cas de trois personnes au Palais, “mais il n’y a pas de cas à l’Elysée”, souligne la présidence.

Les visites publiques ont été suspendues et les visites privées réduites au maximum. Il est systématiquement demandé à tous les visiteurs s’ils ont été exposés à des cas suspects ou s’ils ont visité des zones de forte contagion.

Cependant, “le chef de l’Etat n’a pas l’intention de vivre confiné, il veut continuer d’avancer”, a souligné son équipe. La réunion du Conseil des ministres du mercredi 11 mars est toujours en suspens.

“Nous ne sommes qu’au début de cette épidémie”, a déclaré Emmanuel Macron mardi après avoir visité un hôpital parisien, ajoutant que le pays était “organisé” pour y faire face. À l’heure actuelle, la France compte plus de 1 400 cas confirmés de Covid-19 et 25 décès. Dans la classe politique, cinq députés ainsi que le ministre de la Culture, Franck Riester, ont été testés positifs pour le coronavirus.

